В Челябинске запустили проект начальной военной подготовки

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Мобилизованные резервисты на полигоне в Донецкой области. ДНР, полигон, автомат, калашников, армия, военные, солдаты, оружие, стрельбище, стрелки, военные сборы, акм, пехота, полигон, резервисты, мобилизованные, калаш, огневая подготовка, пехотинцы
Начальная военная подготовка в период частичной мобилизации стала пользоваться спросом у населения Фото:
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Мобилизация в России

В Челябинске запустили проект начальной военной подготовки (НВП). Как сообщают читатели URA.RU, telegram-канал «РОКОТ» предлагает всем желающим присоединиться к программе.

«Долго ждали открытия в Челябинске. В других регионах уже работают, проводят бесплатно курсы по НВП», — сообщили читатели URA.RU.

Они добавили, что в Челябинске проект пока не сильно продвигается. К одной из причин читатели относят нехватку специалистов, которые смогут обучить населения военному ремеслу.

Проект «РОКОТ» осуществляется во многих городах страны. В условиях частичной мобилизации многие понимают, что от подготовки бойцов может зависеть успех на фронте. С желающими занимаются ветераны боевых действий.

Частичная мобилизация проходит в России с 21 сентября. По указу президента страны Владимира Путина, из запаса должны призвать около 300 тысяч граждан, обучить их военному делу, и отправить на фронт. Глава государства уже несколько раз указывал военкоматам, что под частичную мобилизацию должны попасть определенные категории граждан.

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В Челябинске запустили проект начальной военной подготовки (НВП). Как сообщают читатели URA.RU, telegram-канал «РОКОТ» предлагает всем желающим присоединиться к программе. «Долго ждали открытия в Челябинске. В других регионах уже работают, проводят бесплатно курсы по НВП», — сообщили читатели URA.RU. Они добавили, что в Челябинске проект пока не сильно продвигается. К одной из причин читатели относят нехватку специалистов, которые смогут обучить населения военному ремеслу. Проект «РОКОТ» осуществляется во многих городах страны. В условиях частичной мобилизации многие понимают, что от подготовки бойцов может зависеть успех на фронте. С желающими занимаются ветераны боевых действий. Частичная мобилизация проходит в России с 21 сентября. По указу президента страны Владимира Путина, из запаса должны призвать около 300 тысяч граждан, обучить их военному делу, и отправить на фронт. Глава государства уже несколько раз указывал военкоматам, что под частичную мобилизацию должны попасть определенные категории граждан.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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