Начальная военная подготовка в период частичной мобилизации стала пользоваться спросом у населения Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

В Челябинске запустили проект начальной военной подготовки (НВП). Как сообщают читатели URA.RU, telegram-канал «РОКОТ» предлагает всем желающим присоединиться к программе.

«Долго ждали открытия в Челябинске. В других регионах уже работают, проводят бесплатно курсы по НВП», — сообщили читатели URA.RU.

Они добавили, что в Челябинске проект пока не сильно продвигается. К одной из причин читатели относят нехватку специалистов, которые смогут обучить населения военному ремеслу.

Проект «РОКОТ» осуществляется во многих городах страны. В условиях частичной мобилизации многие понимают, что от подготовки бойцов может зависеть успех на фронте. С желающими занимаются ветераны боевых действий.

Частичная мобилизация проходит в России с 21 сентября. По указу президента страны Владимира Путина, из запаса должны призвать около 300 тысяч граждан, обучить их военному делу, и отправить на фронт. Глава государства уже несколько раз указывал военкоматам, что под частичную мобилизацию должны попасть определенные категории граждан.