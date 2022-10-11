На челябинском предприятии взорвали трубу

12 октября 2022 в 10:02 Размер текста - 17 +

Дымовую трубу снесли направленным взрывом Фото: Илья Московец © URA.RU На ПАО «Уралкуз» в Чебаркуле (Челябинская область) с помощью подрыва произвели демонтаж дымовой трубы. О предстоящем взрыве предупреждала мэрия города. «11 октября произведен демонтаж кирпичной дымовой трубы. Демонтаж производился взрывом направленного действия», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии Чебаркуля. Жителей города просили сохранять спокойствие. Снос производился под контролем специалистов. В Миассе предупреждением о взрывных работах занимается управление гражданской обороны. Однако жители города все равно жалуются на шум от взрывов к карьере. Больше всего жители переживают за детей.

На ПАО «Уралкуз» в Чебаркуле (Челябинская область) с помощью подрыва произвели демонтаж дымовой трубы. О предстоящем взрыве предупреждала мэрия города. «11 октября произведен демонтаж кирпичной дымовой трубы. Демонтаж производился взрывом направленного действия», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии Чебаркуля. Жителей города просили сохранять спокойствие. Снос производился под контролем специалистов. В Миассе предупреждением о взрывных работах занимается управление гражданской обороны. Однако жители города все равно жалуются на шум от взрывов к карьере. Больше всего жители переживают за детей.