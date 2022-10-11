11 октября 2022

На челябинском предприятии взорвали трубу

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Клипарт. Магнитогорск, дым, тепло, теплофикация, труба
Дымовую трубу снесли направленным взрывом Фото:

На ПАО «Уралкуз» в Чебаркуле (Челябинская область) с помощью подрыва произвели демонтаж дымовой трубы. О предстоящем взрыве предупреждала мэрия города.

«11 октября произведен демонтаж кирпичной дымовой трубы. Демонтаж производился взрывом направленного действия», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии Чебаркуля.

Жителей города просили сохранять спокойствие. Снос производился под контролем специалистов.

В Миассе предупреждением о взрывных работах занимается управление гражданской обороны. Однако жители города все равно жалуются на шум от взрывов к карьере. Больше всего жители переживают за детей.

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На ПАО «Уралкуз» в Чебаркуле (Челябинская область) с помощью подрыва произвели демонтаж дымовой трубы. О предстоящем взрыве предупреждала мэрия города. «11 октября произведен демонтаж кирпичной дымовой трубы. Демонтаж производился взрывом направленного действия», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии Чебаркуля. Жителей города просили сохранять спокойствие. Снос производился под контролем специалистов. В Миассе предупреждением о взрывных работах занимается управление гражданской обороны. Однако жители города все равно жалуются на шум от взрывов к карьере. Больше всего жители переживают за детей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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