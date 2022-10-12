Пермячка засудила управляющую компанию за перелом и травмы

Пермячка споткнулась о колодец, сломала руку и засудила за это управляющую компанию

12 октября 2022 в 20:49 Размер текста - 17 +

Пермячка сломала руку, запнувшись о бетонное ограждение колодца Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительница Березников (Пермский край) засудила местную управляющую компанию из-за перелома руки и ссадин. Женщина, гуляя недалеко от дома, споткнулась о выступающий колодец, упала и получила травмы. Об этом сообщается в решении на сайте Березниковского городского суда. Травмы были квалифицированны как вред здоровью средней тяжестью. «Истец споткнулась о люк водопроводного колодца, выступающий на значительное расстояние от уровня покрытия тротуара, после чего упала, получив травмы — закрытый перелом лучевой кости правого предплечья с кровоподтеком на нем, ссадины на ногах/коленных суставах. Суд решил: Исковые требования Янцен Л.А. к ООО „ЖПЭТ-1 Абрамово“ — удовлетворить частично», — говорится в решении. Истице обязаны выплатить компенсацию морального вреда, сумма не уточняется. Также пермячка подавала иск и на «Березниковскую водоснабжающую компанию», но суд отказал истцу. Сумма общих требований местной жительницы к УК и к компании составляла 300 тыс. рублей. Изначально женщина посчитала, что запнулась и упала из-за люка колодца, за который ответственна водоснабжающая компания. Однако доказательств этому представлено не было. Позже выяснилась настоящая причина — сильно выступающая бетонная облицовка колодца, об которую и споткнулась потерпевшая. За это ответственность несет уже местная управляющая компания.

Жительница Березников (Пермский край) засудила местную управляющую компанию из-за перелома руки и ссадин. Женщина, гуляя недалеко от дома, споткнулась о выступающий колодец, упала и получила травмы. Об этом сообщается в решении на сайте Березниковского городского суда. Травмы были квалифицированны как вред здоровью средней тяжестью. «Истец споткнулась о люк водопроводного колодца, выступающий на значительное расстояние от уровня покрытия тротуара, после чего упала, получив травмы — закрытый перелом лучевой кости правого предплечья с кровоподтеком на нем, ссадины на ногах/коленных суставах. Суд решил: Исковые требования Янцен Л.А. к ООО „ЖПЭТ-1 Абрамово“ — удовлетворить частично», — говорится в решении. Истице обязаны выплатить компенсацию морального вреда, сумма не уточняется. Также пермячка подавала иск и на «Березниковскую водоснабжающую компанию», но суд отказал истцу. Сумма общих требований местной жительницы к УК и к компании составляла 300 тыс. рублей. Изначально женщина посчитала, что запнулась и упала из-за люка колодца, за который ответственна водоснабжающая компания. Однако доказательств этому представлено не было. Позже выяснилась настоящая причина — сильно выступающая бетонная облицовка колодца, об которую и споткнулась потерпевшая. За это ответственность несет уже местная управляющая компания.