11 октября 2022

Суд решил судьбу лидера «Курары», дискредитировавшего армию

Свердловский суд оставил в силе штраф за дискредитацию армии лидеру «Курары» Олегу Ягодину
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Суд по Олегу Ягодину. Екатеринбург , ягодин олег
Олег Ягодин осужден за высказывания об армии РФ Фото:

Суд оставил в силе штраф в 40 тысяч рублей, назначенный солисту группы «Курара» Олегу Ягодину за дискредитацию армии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

«Свердловский областной суд оставил в силе административный штраф Олегу Ягодину, отклонив апелляционную жалобу его защитника», — сообщили в пресс-службе. Жалобу подавал защитник Ягодина.

Кировский районный суд Екатеринбурга назначил Ягодину штраф в 40 тысяч рублей за дискредитацию армии РФ. Он и его адвокат Георгий Краснов подали жалобу в областной суд. Музыкант заявлял о своей невиновности.

Поводом для разбирательства стали высказывания Ягодина во время фестиваля Ural Music Night, касающиеся спецоперации РФ на Украине. О ее начале объявил президент Владимир Путин 24 февраля — после усиления обстрелов войсками ВСУ жителей ДНР и ЛНР. Власти РФ приняли решение провести денацификацию и демилитаризацию на Украине.

Все главные новости Екатеринбурга и Свердловской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/EkatskoeChtivo

Суд оставил в силе штраф в 40 тысяч рублей, назначенный солисту группы «Курара» Олегу Ягодину за дискредитацию армии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. «Свердловский областной суд оставил в силе административный штраф Олегу Ягодину, отклонив апелляционную жалобу его защитника», — сообщили в пресс-службе. Жалобу подавал защитник Ягодина. Кировский районный суд Екатеринбурга назначил Ягодину штраф в 40 тысяч рублей за дискредитацию армии РФ. Он и его адвокат Георгий Краснов подали жалобу в областной суд. Музыкант заявлял о своей невиновности. Поводом для разбирательства стали высказывания Ягодина во время фестиваля Ural Music Night, касающиеся спецоперации РФ на Украине. О ее начале объявил президент Владимир Путин 24 февраля — после усиления обстрелов войсками ВСУ жителей ДНР и ЛНР. Власти РФ приняли решение провести денацификацию и демилитаризацию на Украине.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...