Суд решил судьбу лидера «Курары», дискредитировавшего армию

Суд оставил в силе штраф в 40 тысяч рублей, назначенный солисту группы «Курара» Олегу Ягодину за дискредитацию армии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.
«Свердловский областной суд оставил в силе административный штраф Олегу Ягодину, отклонив апелляционную жалобу его защитника», — сообщили в пресс-службе. Жалобу подавал защитник Ягодина.
Кировский районный суд Екатеринбурга назначил Ягодину штраф в 40 тысяч рублей за дискредитацию армии РФ. Он и его адвокат Георгий Краснов подали жалобу в областной суд. Музыкант заявлял о своей невиновности.
Поводом для разбирательства стали высказывания Ягодина во время фестиваля Ural Music Night, касающиеся спецоперации РФ на Украине. О ее начале объявил президент Владимир Путин 24 февраля — после усиления обстрелов войсками ВСУ жителей ДНР и ЛНР. Власти РФ приняли решение провести денацификацию и демилитаризацию на Украине.
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Суд оставил в силе штраф в 40 тысяч рублей, назначенный солисту группы «Курара» Олегу Ягодину за дискредитацию армии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. «Свердловский областной суд оставил в силе административный штраф Олегу Ягодину, отклонив апелляционную жалобу его защитника», — сообщили в пресс-службе. Жалобу подавал защитник Ягодина. Кировский районный суд Екатеринбурга назначил Ягодину штраф в 40 тысяч рублей за дискредитацию армии РФ. Он и его адвокат Георгий Краснов подали жалобу в областной суд. Музыкант заявлял о своей невиновности. Поводом для разбирательства стали высказывания Ягодина во время фестиваля Ural Music Night, касающиеся спецоперации РФ на Украине. О ее начале объявил президент Владимир Путин 24 февраля — после усиления обстрелов войсками ВСУ жителей ДНР и ЛНР. Власти РФ приняли решение провести денацификацию и демилитаризацию на Украине.