Свердловский суд заставил главреда «Вечерних ведомостей» заплатить за дискредитацию армии РФ

Суд не стал отменять наказание для главного редактора интернет-газеты «Вечерние ведомости» Владислава Постникова, которому назначали штраф за дискредитацию ВС РФ. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.
«Свердловский областной суд рассмотрел жалобу защитника Постникова на постановление Кировского районного суда», — сообщили в пресс-службе. Постников должен будет выплатить 100 тысяч рублей за высказывания, дискредитирующие армию РФ.
По версии следствия, Постников публиковал материалы, противоречащие официальной позиции Минобороны РФ. Приговор был вынесен в конце июля. Какие именно слова стали поводом для уголовного преследования, не уточняется.
Ранее Свердловский облсуд оставил без изменения и жалобу лидера группы «Курара» Олега Ягодина, также осужденного за дискредитацию армии. Ему назначен штраф в 40 тысяч.
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Суд не стал отменять наказание для главного редактора интернет-газеты «Вечерние ведомости» Владислава Постникова, которому назначали штраф за дискредитацию ВС РФ. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. «Свердловский областной суд рассмотрел жалобу защитника Постникова на постановление Кировского районного суда», — сообщили в пресс-службе. Постников должен будет выплатить 100 тысяч рублей за высказывания, дискредитирующие армию РФ. По версии следствия, Постников публиковал материалы, противоречащие официальной позиции Минобороны РФ. Приговор был вынесен в конце июля. Какие именно слова стали поводом для уголовного преследования, не уточняется. Ранее Свердловский облсуд оставил без изменения и жалобу лидера группы «Курара» Олега Ягодина, также осужденного за дискредитацию армии. Ему назначен штраф в 40 тысяч.