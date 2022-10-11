11 октября 2022

Свердловский суд заставил главреда «Вечерних ведомостей» заплатить за дискредитацию армии РФ

Главред «Вечерних ведомостей» Постников заплатит 100 тысяч рублей за дискредитацию армии РФ
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Собрание группы «Нет» по поправкам в Конституцию РФ. Екатеринбург, постников владислав
Владислав Постников осужден за дискредитацию армии Фото:

Суд не стал отменять наказание для главного редактора интернет-газеты «Вечерние ведомости» Владислава Постникова, которому назначали штраф за дискредитацию ВС РФ. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

«Свердловский областной суд рассмотрел жалобу защитника Постникова на постановление Кировского районного суда», — сообщили в пресс-службе. Постников должен будет выплатить 100 тысяч рублей за высказывания, дискредитирующие армию РФ.

По версии следствия, Постников публиковал материалы, противоречащие официальной позиции Минобороны РФ. Приговор был вынесен в конце июля. Какие именно слова стали поводом для уголовного преследования, не уточняется.

Ранее Свердловский облсуд оставил без изменения и жалобу лидера группы «Курара» Олега Ягодина, также осужденного за дискредитацию армии. Ему назначен штраф в 40 тысяч.

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Суд не стал отменять наказание для главного редактора интернет-газеты «Вечерние ведомости» Владислава Постникова, которому назначали штраф за дискредитацию ВС РФ. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. «Свердловский областной суд рассмотрел жалобу защитника Постникова на постановление Кировского районного суда», — сообщили в пресс-службе. Постников должен будет выплатить 100 тысяч рублей за высказывания, дискредитирующие армию РФ. По версии следствия, Постников публиковал материалы, противоречащие официальной позиции Минобороны РФ. Приговор был вынесен в конце июля. Какие именно слова стали поводом для уголовного преследования, не уточняется. Ранее Свердловский облсуд оставил без изменения и жалобу лидера группы «Курара» Олега Ягодина, также осужденного за дискредитацию армии. Ему назначен штраф в 40 тысяч.
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