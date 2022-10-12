Омбудсмен ХМАО опровергла отправку мобилизованных в зону СВО до окончания подготовки

13 октября 2022 в 14:42 Размер текста - 17 +

По словам Натальи Стребковой, мобилизованых не отправят в зону СВО, пока они не завершат подготовку Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Мобилизованных из ХМАО не отправят в зону проведения специальной военной операции на Украине до окончания обучения в военных учебных центрах, где они сейчас проходят боевое слаживание. Об этом URA.RU заявила уполномоченный по правам человека в Югре Наталья Стребкова. «В последнее время аппарат уполномоченного по правам человека в ХМАО получает много обращений от родственников мобилизованных югорчан, что военнослужащих из учебных центров перебрасывают в зону СВО. Эту информацию опроверг военный комиссариат округа, который сообщил, что передислокация уже сформированных подразделений состоится только по завершении военной подготовки. Однако, так как обучение некоторым военным специальностям требует времени и специальной техники, некоторые подразделения могут перенаправить для дальнейшего слаживания на полигоны в других субъектах РФ», — прокомментировала Стребкова. По словам омбудсмена, сроки подготовки мобилизованных могут составлять до одного месяца. «Эту цифру озвучил на заседании окружной комиссии по мобилизации исполняющий обязанности военного комиссара ХМАО Роман Вуколов. Сроки зависят от военно-учетной специальности. Танкистам или ракетчикам, например, требуется больше времени, чем пехоте», — уточнила Стребкова. Сам Вуколов отметил, что на полигонах мобилизованные проходят подготовку, направленную на восстановление навыков, которые они получили во время службы в вооруженных силах РФ. Начало частичной мобилизации президент России Владимир Путин объявил 21 сентября. На помощь российской армии должны отправиться около 300 тысяч человек. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. По словам президента РФ, ее цель — защита мирного населения Донбасса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мобилизованных из ХМАО не отправят в зону проведения специальной военной операции на Украине до окончания обучения в военных учебных центрах, где они сейчас проходят боевое слаживание. Об этом URA.RU заявила уполномоченный по правам человека в Югре Наталья Стребкова. «В последнее время аппарат уполномоченного по правам человека в ХМАО получает много обращений от родственников мобилизованных югорчан, что военнослужащих из учебных центров перебрасывают в зону СВО. Эту информацию опроверг военный комиссариат округа, который сообщил, что передислокация уже сформированных подразделений состоится только по завершении военной подготовки. Однако, так как обучение некоторым военным специальностям требует времени и специальной техники, некоторые подразделения могут перенаправить для дальнейшего слаживания на полигоны в других субъектах РФ», — прокомментировала Стребкова. По словам омбудсмена, сроки подготовки мобилизованных могут составлять до одного месяца. «Эту цифру озвучил на заседании окружной комиссии по мобилизации исполняющий обязанности военного комиссара ХМАО Роман Вуколов. Сроки зависят от военно-учетной специальности. Танкистам или ракетчикам, например, требуется больше времени, чем пехоте», — уточнила Стребкова. Сам Вуколов отметил, что на полигонах мобилизованные проходят подготовку, направленную на восстановление навыков, которые они получили во время службы в вооруженных силах РФ. Начало частичной мобилизации президент России Владимир Путин объявил 21 сентября. На помощь российской армии должны отправиться около 300 тысяч человек. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. По словам президента РФ, ее цель — защита мирного населения Донбасса.