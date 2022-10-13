NYT: Израиль передает Украине данные о расположении российских военных

13 октября 2022 в 16:01 Размер текста - 17 +

Израиль предоставляет данные о местонахождении российского вооружения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Израиль передает Украине сведения об иранских беспилотниках, используемых Россией на поле боя, а также раскрывает позиции российских военных. Об этом сообщает американская газета New York Times. «Высокопоставленный украинский чиновник, выступая на условиях анонимности, сказал, что Израиль предоставляет Украине базовые разведданные об иранских беспилотниках, которые Россия начала использовать на поле боя, и что частная израильская фирма предоставляет Украине спутниковые снимки позиций российских войск», — сообщает источник издания. При этом сам Израиль утверждает, что никаких данных не передает, так как не хочет провоцировать Россию. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Целями СВО заявлены демилитаризация и денацификация киевского режима.

Израиль передает Украине сведения об иранских беспилотниках, используемых Россией на поле боя, а также раскрывает позиции российских военных. Об этом сообщает американская газета New York Times. «Высокопоставленный украинский чиновник, выступая на условиях анонимности, сказал, что Израиль предоставляет Украине базовые разведданные об иранских беспилотниках, которые Россия начала использовать на поле боя, и что частная израильская фирма предоставляет Украине спутниковые снимки позиций российских войск», — сообщает источник издания. При этом сам Израиль утверждает, что никаких данных не передает, так как не хочет провоцировать Россию. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Целями СВО заявлены демилитаризация и денацификация киевского режима.