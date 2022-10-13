Алексей Текслер оценил работу фабрики Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Кременкульская трикотажная фабрика «ЯН» (Челябинская область) увеличила объемы выпуска термобелья в рамках частичной мобилизации. Как сообщил URA.RU директор фабрики Олег Кондрашкин, вся продукция предприятия отправится на фронт.

«На сегодняшний день фабрика выпускает 12 тысяч комплектов термобелья в месяц. Хотим увеличить объемы выпуска до 14-15 тысяч. Четверть от всего производства занимает термобелье. В сутки для фронта изготавливают 500 таких комплектов», — сообщил URA.RU Кондрашкин.

Директор фабрики отметил, что сейчас фабрика испытывает небольшие сложности с рабочими руками. Для пошива термобелья используются все возможные ресурсы. Все швеи задействованы в выполнении заказа.

Глава региона Алексей Текслер 14 октября посетил фабрику с рабочим визитом. Он оценил работу сотрудников предприятия, пообщался с ними. Кондрашкин показал губернатору образцы термобелья. Текслер оценил вклад фабрики в укомплектование мобилизованных и поставил новые задачи перед предприятием. По его словам, объемы производства были увеличены оперативно.

Ранее глава региона Алексей Текслер сообщил, что многие предприятия переформатировали свои линии под фронтовые нужды. Так, например, обувная фабрика «Юничел» стала выпускать берцы для мобилизованных, «Спецтехнологии» и «Вторком» усилили свои линии по производству бронежилетов и походных матрасов, а компания «Стеганофъ» наладила выпуск зимних спальников, которые на начальном этапе частичной мобилизации оказались дефицитным товаром.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU