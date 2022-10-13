В Екатеринбурге начнут судить директора, скрывшего миллионы от налоговой

14 октября 2022 в 15:03 Размер текста - 17 +

Директор «Призмы» проводит расчет через подконтрольную ему компанию Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Директора «Производственного предприятия «Призма» скрыл три миллиона рублей от налоговой, за что понесет уголовную ответственность. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области. «Прокуратура Орджоникидзевского района Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора ООО «Производственное предприятие «Призма», 1958 г. р.», — сообщает пресс-служба ведомства. Мужчину обвиняют по ч. 1 ст. 199.2 УК РФ «сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в крупном размере». По данным следствия, глава предприятия знал, что у организации есть недоимки по налогам, сборам и страховым взносам на сумму свыше 4,3 миллионов рублей, поэтому организовал расчет с организациями-кредиторами, минуя расчетные счета своей организации. «В результате от взыскания налоговой недоимки были скрыты денежные средства организации на сумму свыше трех миллионов рублей. Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу», — резюмировали в свердловской прокуратуре. Ранее свердловские силовики возбудили дело на директора одного из предприятий, который, предположительно, пытался скрыть от налоговой службы около двух миллионов рублей. Против него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 199.2 УК РФ.

Директора «Производственного предприятия «Призма» скрыл три миллиона рублей от налоговой, за что понесет уголовную ответственность. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области. «Прокуратура Орджоникидзевского района Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора ООО «Производственное предприятие «Призма», 1958 г. р.», — сообщает пресс-служба ведомства. Мужчину обвиняют по ч. 1 ст. 199.2 УК РФ «сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в крупном размере». По данным следствия, глава предприятия знал, что у организации есть недоимки по налогам, сборам и страховым взносам на сумму свыше 4,3 миллионов рублей, поэтому организовал расчет с организациями-кредиторами, минуя расчетные счета своей организации. «В результате от взыскания налоговой недоимки были скрыты денежные средства организации на сумму свыше трех миллионов рублей. Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу», — резюмировали в свердловской прокуратуре. Ранее свердловские силовики возбудили дело на директора одного из предприятий, который, предположительно, пытался скрыть от налоговой службы около двух миллионов рублей. Против него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 199.2 УК РФ.