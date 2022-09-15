Свердловские силовики занялись бизнесменом, подозреваемым в уклонении от налогов

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Ситуация вокруг задержания экс-мэра Евгения Ройзмана. Екатеринбург, ройзман, силовики, мвд
Силовики возбудили уголовное дело о сокрытии денег от налоговой службы Фото:

Свердловские силовики возбудили дело на директора одного из предприятий, который, предположительно, пытался скрыть от налоговой службы около двух миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по региону.

«Возбуждено уголовное дело в отношении директора акционерного общества, подозреваемого по части 1 статьи 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов)», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале свердловского СК. Силовики собирают доказательства его вины.

Директора заподозрили в преступлении после одной из налоговых проверок. Работник службы не досчитался около двух миллионов.

Ранее в Екатеринбурге задерживали директора одной из спортивных школ, подозреваемого в коррупции. Его отправили в СИЗО до выяснения деталей дела.

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Свердловские силовики возбудили дело на директора одного из предприятий, который, предположительно, пытался скрыть от налоговой службы около двух миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по региону. «Возбуждено уголовное дело в отношении директора акционерного общества, подозреваемого по части 1 статьи 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов)», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале свердловского СК. Силовики собирают доказательства его вины. Директора заподозрили в преступлении после одной из налоговых проверок. Работник службы не досчитался около двух миллионов. Ранее в Екатеринбурге задерживали директора одной из спортивных школ, подозреваемого в коррупции. Его отправили в СИЗО до выяснения деталей дела.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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