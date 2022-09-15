Свердловские силовики занялись бизнесменом, подозреваемым в уклонении от налогов

Свердловские силовики возбудили дело на директора одного из предприятий, который, предположительно, пытался скрыть от налоговой службы около двух миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по региону.
«Возбуждено уголовное дело в отношении директора акционерного общества, подозреваемого по части 1 статьи 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов)», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале свердловского СК. Силовики собирают доказательства его вины.
Директора заподозрили в преступлении после одной из налоговых проверок. Работник службы не досчитался около двух миллионов.
Ранее в Екатеринбурге задерживали директора одной из спортивных школ, подозреваемого в коррупции. Его отправили в СИЗО до выяснения деталей дела.
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