Больше 11 миллиардов выделили на дорогу из ХМАО в Тюменскую область

Речь идет о строительстве и ремонте дороги Р-404
Федеральное управление автомобильных дорог «Урал» разместило тендер на строительство и реконструкцию дороги Р-404. Информация об этом появилась на портале госзакупок.
«Лот- строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-404 Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск. Цена — 11 млрд рублей», — уточняется в описании закупки.
Ранее URA.RU рассказывало, что тюменские власти потратят на разработку документации для ремонта двух участков на трассе Сургут — Салехард почти 300 миллионов рублей. Заказчиком выступает ГКУ Тюменской области «Управление автомобильных дорог».
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