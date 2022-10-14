Больше 11 миллиардов выделили на дорогу из ХМАО в Тюменскую область

14 октября 2022 в 15:39 Размер текста - 17 +

Речь идет о строительстве и ремонте дороги Р-404 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Федеральное управление автомобильных дорог «Урал» разместило тендер на строительство и реконструкцию дороги Р-404. Информация об этом появилась на портале госзакупок. «Лот- строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-404 Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск. Цена — 11 млрд рублей», — уточняется в описании закупки. Ранее URA.RU рассказывало, что тюменские власти потратят на разработку документации для ремонта двух участков на трассе Сургут — Салехард почти 300 миллионов рублей. Заказчиком выступает ГКУ Тюменской области «Управление автомобильных дорог».

Федеральное управление автомобильных дорог «Урал» разместило тендер на строительство и реконструкцию дороги Р-404. Информация об этом появилась на портале госзакупок. «Лот- строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-404 Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск. Цена — 11 млрд рублей», — уточняется в описании закупки. Ранее URA.RU рассказывало, что тюменские власти потратят на разработку документации для ремонта двух участков на трассе Сургут — Салехард почти 300 миллионов рублей. Заказчиком выступает ГКУ Тюменской области «Управление автомобильных дорог».