26 сентября 2022

Власти Тюменской области потратят сотни миллионов на документы для «трассы смерти»

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, объезд, ремонт дороги
На разработку документации для ремонта двух участков на трассе Сургут — Салехард потратят 298 млн рублей Фото:

Тюменские власти потратят на разработку документации для ремонта двух участков на трассе Сургут — Салехард почти 300 миллионов рублей. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок. Заказчиком выступает ГКУ Тюменской области «Управление автомобильных дорог».

«Выполнение работ по разработке проектной документации „Реконструкция автомобильной дороги Сургут — Салехард, участок Новый Уренгой — ж/д станция Ныда“. Начальная цена — 137 миллионов рублей. Выполнение работ по разработке проектной документации „Реконструкция автомобильной дороги Сургут — Салехард, участок Коротчаево — Новый Уренгой“. Начальная цена — 161 миллион рублей», — сообщается в документации.

Трасса Сургут-Салехард находится в плохом состоянии, о чем заявлял ранее губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. Поэтому важнейшая транспортная артерия, соединяющая ХМАО и ЯНАО, и получила такое название.

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Тюменские власти потратят на разработку документации для ремонта двух участков на трассе Сургут — Салехард почти 300 миллионов рублей. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок. Заказчиком выступает ГКУ Тюменской области «Управление автомобильных дорог». «Выполнение работ по разработке проектной документации „Реконструкция автомобильной дороги Сургут — Салехард, участок Новый Уренгой — ж/д станция Ныда“. Начальная цена — 137 миллионов рублей. Выполнение работ по разработке проектной документации „Реконструкция автомобильной дороги Сургут — Салехард, участок Коротчаево — Новый Уренгой“. Начальная цена — 161 миллион рублей», — сообщается в документации. Трасса Сургут-Салехард находится в плохом состоянии, о чем заявлял ранее губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. Поэтому важнейшая транспортная артерия, соединяющая ХМАО и ЯНАО, и получила такое название.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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