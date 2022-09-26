Власти Тюменской области потратят сотни миллионов на документы для «трассы смерти»

27 сентября 2022 в 03:38 Размер текста - 17 +

На разработку документации для ремонта двух участков на трассе Сургут — Салехард потратят 298 млн рублей Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU Тюменские власти потратят на разработку документации для ремонта двух участков на трассе Сургут — Салехард почти 300 миллионов рублей. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок. Заказчиком выступает ГКУ Тюменской области «Управление автомобильных дорог». «Выполнение работ по разработке проектной документации „Реконструкция автомобильной дороги Сургут — Салехард, участок Новый Уренгой — ж/д станция Ныда“. Начальная цена — 137 миллионов рублей. Выполнение работ по разработке проектной документации „Реконструкция автомобильной дороги Сургут — Салехард, участок Коротчаево — Новый Уренгой“. Начальная цена — 161 миллион рублей», — сообщается в документации. Трасса Сургут-Салехард находится в плохом состоянии, о чем заявлял ранее губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. Поэтому важнейшая транспортная артерия, соединяющая ХМАО и ЯНАО, и получила такое название.

Тюменские власти потратят на разработку документации для ремонта двух участков на трассе Сургут — Салехард почти 300 миллионов рублей. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок. Заказчиком выступает ГКУ Тюменской области «Управление автомобильных дорог». «Выполнение работ по разработке проектной документации „Реконструкция автомобильной дороги Сургут — Салехард, участок Новый Уренгой — ж/д станция Ныда“. Начальная цена — 137 миллионов рублей. Выполнение работ по разработке проектной документации „Реконструкция автомобильной дороги Сургут — Салехард, участок Коротчаево — Новый Уренгой“. Начальная цена — 161 миллион рублей», — сообщается в документации. Трасса Сургут-Салехард находится в плохом состоянии, о чем заявлял ранее губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. Поэтому важнейшая транспортная артерия, соединяющая ХМАО и ЯНАО, и получила такое название.