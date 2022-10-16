Девушка пропавшего подростка обратилась к пермякам

17 октября 2022 в 07:44 Размер текста - 17 +

О местонахождении 17-летнего подростка ничего не известно до сих пор (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Девушка пропавшего юного жителя Лысьвы (Пермский край) Максима Пирожкова записала видеообращение к прикамцам. Она сообщила, какие меры сейчас предпринимаются, а также попросила присоединиться к поискам. «Мы (семья и друзья Максима), люди, кто был на дне рождения вместе с ним, ходили, искали. <…> Пытаемся зацепиться за любую информацию, какая есть. Друзья Максима пойдут через полчаса снова искать, прочесывать все кусты и каждую лужу. А мы (семья) поедем в участок разбираться. Сегодня лодки подключат, ведь там рядом озеро», — приводит слова девушки сайт Perm.aif.ru. О том, что в Пермском крае объявили срочный сбор на поиски 17-летнего лысвенца, URA.RU писало ранее. Он ушел с праздника в ночь с 16 на 17 октября в черных сланцах и пропал. Юноша находился в деревне Новая Ферма Лысьвенского района.

Девушка пропавшего юного жителя Лысьвы (Пермский край) Максима Пирожкова записала видеообращение к прикамцам. Она сообщила, какие меры сейчас предпринимаются, а также попросила присоединиться к поискам. «Мы (семья и друзья Максима), люди, кто был на дне рождения вместе с ним, ходили, искали. <…> Пытаемся зацепиться за любую информацию, какая есть. Друзья Максима пойдут через полчаса снова искать, прочесывать все кусты и каждую лужу. А мы (семья) поедем в участок разбираться. Сегодня лодки подключат, ведь там рядом озеро», — приводит слова девушки сайт Perm.aif.ru. О том, что в Пермском крае объявили срочный сбор на поиски 17-летнего лысвенца, URA.RU писало ранее. Он ушел с праздника в ночь с 16 на 17 октября в черных сланцах и пропал. Юноша находился в деревне Новая Ферма Лысьвенского района.