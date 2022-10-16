Мэр из ХМАО отменил салют на празднование Нового года

Мэр Югорска Алексей Харлов сообщил об отмене новогодних фейерверков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава администрации Югорска Алексей Харлов сократил расходы бюджета города в новогодние праздники. На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» он сообщил, что администрация не будет устраивать фейерверки и закупать новую иллюминацию.

«Расходы бюджета города на новогодние праздники сокращены — не будет салютов, дополнительно не будем закупать новую иллюминацию. Мы сохраняем праздник только для его главных героев — детей», — написал Харлов.

Создание ледового городка в Югорске запланировано. Его построят в сквере на улице Ленина.

В комментариях горожане поддержали мэра. «Поддерживаю, без салюта обойтись можно», — написала Татьяна Сосновских. «Вполне поддерживаем. Сейчас есть куда реализовать деньги, лучше помочь мобилизованным и их семьям», — отметила Жанна Салахова. «Давно считаю, что сжигание денег в воздухе, довольно сомнительное удовольствие. Только на 9 мая можно», — делится мнением Кирилл Исаев.

Ранее URA.RU рассказало, что Алексей Харлов объявил сбор средств для поддержки мобилизованных. Он также назначил куратора из администрации для связи с семьями призванных резервистов.

В России 21 сентября объявлена частичная мобилизация в связи со спецоперацией на Украине. О проведении специальной военной операции стало известно 24 февраля. Как сообщил президент РФ Владимир Путин, ее задачи — демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирных жителей.