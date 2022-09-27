Мэр из ХМАО назначил куратора для семей мобилизованных

28 сентября 2022 в 23:33 Размер текста - 17 +

Мэр Югорска Алексей Харлов назначил куратора по связям с семьями мобилизованных Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Глава администрации Югорска (ХМАО) Алексей Харлов выделил специалиста из состава городской администрации, который будет собирать вопросы и реагировать на проблемы семей мобилизованных. Об этом Харлов написал в своем telegram-канале. «Наша задача довести информацию до родственников [мобилизованных], чтобы не оставлять их в „информационном вакууме“. Решили закрепить специалиста администрации, который будет держать связь с каждой семьей: собирать вопросы, проблемы, нужды», — сообщил Харлов. На встрече с родственниками мобилизованных, мэр Югорска рассказал о том, куда отправляются мобилизованные югорчане. Он отметил, что некоторые вопросы находятся вне компетенции администрации, поэтому было принято решение назначить куратора. Ранее URA.RU рассказало, что первая партия мобилизованных из Югорска отправилась 27 сентября. Харлов сообщил, что их семьям будет оказана необходимая помощь. В России 21 сентября объявлена частичная мобилизация в связи со спецоперацией на Украине. О проведении специальной военной операции стало известно 24 февраля. Как сообщил президент РФ Владимир Путин, ее задачи — демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирных жителей.

Глава администрации Югорска (ХМАО) Алексей Харлов выделил специалиста из состава городской администрации, который будет собирать вопросы и реагировать на проблемы семей мобилизованных. Об этом Харлов написал в своем telegram-канале. «Наша задача довести информацию до родственников [мобилизованных], чтобы не оставлять их в „информационном вакууме“. Решили закрепить специалиста администрации, который будет держать связь с каждой семьей: собирать вопросы, проблемы, нужды», — сообщил Харлов. На встрече с родственниками мобилизованных, мэр Югорска рассказал о том, куда отправляются мобилизованные югорчане. Он отметил, что некоторые вопросы находятся вне компетенции администрации, поэтому было принято решение назначить куратора. Ранее URA.RU рассказало, что первая партия мобилизованных из Югорска отправилась 27 сентября. Харлов сообщил, что их семьям будет оказана необходимая помощь. В России 21 сентября объявлена частичная мобилизация в связи со спецоперацией на Украине. О проведении специальной военной операции стало известно 24 февраля. Как сообщил президент РФ Владимир Путин, ее задачи — демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирных жителей.