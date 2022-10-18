Пригожин поддержал предложение Госдумы мобилизовать осужденных по тяжким статьям

Бизнесмен и создатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин поддержал идею о мобилизации осужденных по тяжким статьям. Свою точку зрения сам Пригожин рассказал «Ридусу».
«Если человек совершил преступление, сел в 25 лет, сейчас ему 45, а судимость снимется, когда ему будет к 50, то принимайте закон и отпускайте его [на службу]. Он отсидел свое», — прокомментировал Пригожин идею мобилизовать осужденных «Ридусу». Он также добавил, что, по его мнению, осужденный «не обязан раскланиваться и извиняться перед каждым встречным до конца дней».
Депутаты Госдумы во втором чтении рассмотрят законопроект о призыве на военную службу по мобилизации россиян, которые имеют неснятую или непогашенную судимость за совершение тяжкого преступления. Ранее в Совфеде РФ предложили освобождать мобилизованных осужденных от наказания, сообщает телеканал 360.
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Бизнесмен и создатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин поддержал идею о мобилизации осужденных по тяжким статьям. Свою точку зрения сам Пригожин рассказал «Ридусу». «Если человек совершил преступление, сел в 25 лет, сейчас ему 45, а судимость снимется, когда ему будет к 50, то принимайте закон и отпускайте его [на службу]. Он отсидел свое», — прокомментировал Пригожин идею мобилизовать осужденных «Ридусу». Он также добавил, что, по его мнению, осужденный «не обязан раскланиваться и извиняться перед каждым встречным до конца дней». Депутаты Госдумы во втором чтении рассмотрят законопроект о призыве на военную службу по мобилизации россиян, которые имеют неснятую или непогашенную судимость за совершение тяжкого преступления. Ранее в Совфеде РФ предложили освобождать мобилизованных осужденных от наказания, сообщает телеканал 360.