Свердловские власти выступили с заявлением о базовом режиме готовности

Свердловская область готова к введению базового режима готовности

Свердловская область готова к введению режима «базовой готовности» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Свердловская область готова к введению режима «базовой готовности». Об этом URA.RU сообщили в правительстве Свердловской области.

«Свердловская область, безусловно, готова к выполнению поставленных главой государства в ходе заседания Совбеза задач. Для нашего региона, который играет значимую роль в обеспечении стабильной работы экономики, решения, закрепленные в указе, своевременны и важны. Повысить скорость принятия решения, эффективность выполнения задач поможет уже зарекомендовавшая в период пандемии схема координации органов власти разных уровней, когда центром принятия решений становится региональный штаб. У нас серьезный опыт такого взаимодействия, и мы готовы с нашими коллегами, в том числе из федеральных органов власти в тесной связке отрабатывать все возникающие вызовы. Кроме того, принятые Президентом решения способствуют работе по поддержке семей уральцев, участвующих в специальной военной операции, различные решения по которой сегодня принимаются в Свердловской области», — отметили в региональном правительстве.

Ранее агентство писало, что в Свердловской области, как и в большинстве регионов России, вводится режим «базовой готовности». Об этом заявил президент страны Владимир Путин. Соответствующий указ уже подписан главой государства.