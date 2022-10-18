Глава Сургута предложил публично порицать должников за аренду городской недвижимости

19 октября 2022 в 19:49 Размер текста - 17 +

Долг за аренду муниципальной недвижимости примерно 260 миллионов рублей Фото: Евгений Листюк © URA.RU Мэр Сургута (ХМАО) Андрей Филатов предложил бороться с должниками за аренду муниципальной недвижимости с помощью общественной критики. Об этом он заявил на заседании оперативного штаба города, который транслировался на странице главы города «ВКонтакте». «Конечно, в индивидуальном порядке мы будем обсуждать [с арендаторами] сложности сегодняшнего дня и, может быть, какие-то обстоятельства по ведению дел. Но при этом идти по пути системного накапливания задолженностей мы категорически не можем. Это публичные деньги, не мои и не депутатов, а деньги жителей города. Мы позже определимся по всем задолженностям и будем уже это обсуждать. Будем периодически, раз в квартал или раз в полгода, проводить общественное осуждение и вплоть до грубого поношения тех, кто игнорирует данные обязательства», — сообщил Филатов. На текущий момент задолженность арендаторов муниципальной недвижимости перед муниципалитетом составляет около 260 миллионов рублей. Как заявили в департаменте имущественных отношений Сургута, в последние годы к арендаторам не применялись какие-либо штрафные меры воздействия из-за долгов. Причиной стало сложное финансовое положения бизнеса из-за пандемии коронавируса и санкционного давления на Россию. Ранее URA.RU сообщало, что мэр Сургута Андрей Филатов спас строителей от слишком придирчивых чиновников. Он попросил общественников и чиновников сбалансировано подходить к проверкам строящихся объектов.

Мэр Сургута (ХМАО) Андрей Филатов предложил бороться с должниками за аренду муниципальной недвижимости с помощью общественной критики. Об этом он заявил на заседании оперативного штаба города, который транслировался на странице главы города «ВКонтакте». «Конечно, в индивидуальном порядке мы будем обсуждать [с арендаторами] сложности сегодняшнего дня и, может быть, какие-то обстоятельства по ведению дел. Но при этом идти по пути системного накапливания задолженностей мы категорически не можем. Это публичные деньги, не мои и не депутатов, а деньги жителей города. Мы позже определимся по всем задолженностям и будем уже это обсуждать. Будем периодически, раз в квартал или раз в полгода, проводить общественное осуждение и вплоть до грубого поношения тех, кто игнорирует данные обязательства», — сообщил Филатов. На текущий момент задолженность арендаторов муниципальной недвижимости перед муниципалитетом составляет около 260 миллионов рублей. Как заявили в департаменте имущественных отношений Сургута, в последние годы к арендаторам не применялись какие-либо штрафные меры воздействия из-за долгов. Причиной стало сложное финансовое положения бизнеса из-за пандемии коронавируса и санкционного давления на Россию. Ранее URA.RU сообщало, что мэр Сургута Андрей Филатов спас строителей от слишком придирчивых чиновников. Он попросил общественников и чиновников сбалансировано подходить к проверкам строящихся объектов.