Свердловские власти приняли первое решение по базовому режиму готовности

Губернатор Свердловской области возглавит оперштаб по базовому режиму готовности

Евгений Куйвашев возглавил оперштаб после указа президента Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Правительство Свердловской области создало оперативный штаб после решения президента РФ Владимира Путина объявить в регионе базовый режим готовности. Структуру возглавит губернатор Евгений Куйвашев. Об этом объявил его первый заместитель Алексей Шмыков, сообщили URA.RU в департаменте информполитики.

«В соответствии с указом президента в Свердловской области создается оперативный штаб. Возглавлять его будет губернатор. Решения штаба обязательны для исполнения всеми органами власти, организациями и гражданами. Информирую, что по поручению губернатора незамедлительно приступаю к подготовке предложений по персональному составу и порядку работы оперативного штаба. Документ будет готов в ближайшее время», — заявил Шмыков.

Режим базовой готовности в Свердловской области был объявлен 19 октября указом Путина. Он предполагает усиление охраны общественного порядка, охраны военных, важных государственных и специальных объектов. Кроме того, меняется функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей.

19 октября президент Путин ввел военное положение на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также в Херсонской и Запорожской областях. В ряде регионов России был изменен режим готовности. Власти Свердловской области заявили, что готовы к введению базового режима готовности.