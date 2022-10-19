Полиция просит жителей города помочь с поисками Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Озерске (Челябинская область) пропала 12-летняя школьница Татьяна Солодовникова. Городская полиция просит жителей оказать помощь в поисках ребенка.

«Полиция просит оказать содействие в поиске пропавшей несовершеннолетней Солодовниковой Татьяны Алексеевны 2010 года рождения. Она 19 октября в 18 часов 40 минут ушла из дома и до настоящего времени не вернулась», — говорится в официальной группе ведомства в «ВКонтакте».

В правоохранительных органах просят тех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении девочки, обратиться в дежурную часть УМВД города. Также можно обратиться в экстренную службу по телефону 112.

Ранее в Челябинске был объявлен поиск двух мальчиков, проживающих в одном доме. В полиции сообщили, что детей нашли, с ними все в порядке.