19 октября 2022

В Озерске пропала 12-летняя девочка. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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День Уральского поля. Курган, полицейский, полиция
Полиция просит жителей города помочь с поисками Фото:

В Озерске (Челябинская область) пропала 12-летняя школьница Татьяна Солодовникова. Городская полиция просит жителей оказать помощь в поисках ребенка.

«Полиция просит оказать содействие в поиске пропавшей несовершеннолетней Солодовниковой Татьяны Алексеевны 2010 года рождения. Она 19 октября в 18 часов 40 минут ушла из дома и до настоящего времени не вернулась», — говорится в официальной группе ведомства в «ВКонтакте».

В правоохранительных органах просят тех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении девочки, обратиться в дежурную часть УМВД города. Также можно обратиться в экстренную службу по телефону 112.

Ранее в Челябинске был объявлен поиск двух мальчиков, проживающих в одном доме. В полиции сообщили, что детей нашли, с ними все в порядке.

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В Озерске (Челябинская область) пропала 12-летняя школьница Татьяна Солодовникова. Городская полиция просит жителей оказать помощь в поисках ребенка. «Полиция просит оказать содействие в поиске пропавшей несовершеннолетней Солодовниковой Татьяны Алексеевны 2010 года рождения. Она 19 октября в 18 часов 40 минут ушла из дома и до настоящего времени не вернулась», — говорится в официальной группе ведомства в «ВКонтакте». В правоохранительных органах просят тех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении девочки, обратиться в дежурную часть УМВД города. Также можно обратиться в экстренную службу по телефону 112. Ранее в Челябинске был объявлен поиск двух мальчиков, проживающих в одном доме. В полиции сообщили, что детей нашли, с ними все в порядке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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