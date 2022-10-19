Миасский завод очистит паром военную технику. Фото

20 октября 2022 в 23:41 Размер текста - 17 +

Миасский завод предложил отечественную разработку для очистки техники паром Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Завод Unisteam из Миасса (Челябинская область) создала промышленный генератор для очистки техники, включая военную. Как URA.RU сообщили в пресс-службе компании, оборудованием заинтересовались представители инженерно-аэродромных служб Воздушно-космических сил РФ. «Парогенератор U-350 производит насыщенный водяной пар высокого давления до 13 бар. Установка заинтересовала руководителей инженерно-аэродромных служб и командиров воинских частей Воздушно-космических сил России», — отметили URA.RU в пресс-службе. Оборудование генерирует 300—500 кг пара в час. Может быть как стационарной, так и на шасси легкового прицепа. Как рассказали на заводе, установка удобна в походных мастерских: помогает очистить технику от грязи перед ремонтом. Также парогенератор может «размазучивать» емкости из-под горюче-смазочных материалов. В Unisteam заявили, что парогенератор заменяет импортные аналоги. Оборудование состоит из комплектующих России и стран Азии, снижая зависимость от недружественных поставщиков из ЕС. Импортозамещение стало одним из приоритетов российской экономической политики. Программа является ответной реакцией на экономические санкции, введенные после начала спецоперации на Украине. Парогенератор из Миасса удобен в походных условиях Фото: пресс-служба завода Unisteam

Завод Unisteam из Миасса (Челябинская область) создала промышленный генератор для очистки техники, включая военную. Как URA.RU сообщили в пресс-службе компании, оборудованием заинтересовались представители инженерно-аэродромных служб Воздушно-космических сил РФ. «Парогенератор U-350 производит насыщенный водяной пар высокого давления до 13 бар. Установка заинтересовала руководителей инженерно-аэродромных служб и командиров воинских частей Воздушно-космических сил России», — отметили URA.RU в пресс-службе. Оборудование генерирует 300—500 кг пара в час. Может быть как стационарной, так и на шасси легкового прицепа. Как рассказали на заводе, установка удобна в походных мастерских: помогает очистить технику от грязи перед ремонтом. Также парогенератор может «размазучивать» емкости из-под горюче-смазочных материалов. В Unisteam заявили, что парогенератор заменяет импортные аналоги. Оборудование состоит из комплектующих России и стран Азии, снижая зависимость от недружественных поставщиков из ЕС. Импортозамещение стало одним из приоритетов российской экономической политики. Программа является ответной реакцией на экономические санкции, введенные после начала спецоперации на Украине.