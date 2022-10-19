Жители Нижневартовска отказались от зарядок для электромобилей в новом сквере

20 октября 2022 в 21:15 Размер текста - 17 +

Жители отказались от установки зарядок для электромобилей в новом сквере из-за роста цен на стройматериалы Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В Нижневартовске (ХМАО) жители микрорайона Прибрежный-1 отказались от установки станции для зарядки электромобилей в новом сквере из-за подорожавших стройматериалов на фоне санкций. Сквер должны построить по проекту горожан в рамках программы инициативного бюджетирования. Об этом URA.RU рассказали сами жители. «Пришлось урезать проект — мы его создавали еще в прошлом году до повышения цен. Оставили озеленение, детские площадки, места для отдыха, скалодром. Места для зарядки электромобилей — хорошая вещь, но в бюджет не вписывается — нам выделили на реализацию более семи миллионов рублей. У нас место остается, и потом со временем возможно удастся реализовать эту идею», — прокомментировал корреспонденту агентства представитель инициативной группы горожан Дмитрий Самойлов. Проект строительства сквера в Прибрежном-1 стал одним из пяти предложений от жителей, которые победили в городском конкурсе инициативного бюджетирования. В мэрии Нижневартовска сообщили URA.RU, что на их реализацию выделят около 30 миллионов рублей. При этом дополнительно в проекты свои средства вложат и сами жители. «Помимо очевидных плюсов финансовой стороны, у инициативного бюджетирования есть и другая: идет процесс воспитания гражданского общества и активное вовлечение людей в благоустройство территорий. Соответственно, и деньги идут на важные для местных жителей проекты, и сами горожане это контролируют. Также все это стимулирует и администрацию более открыто и добросовестно исполнять свои обязанности, быть в постоянном контакте с горожанами», — прокомментировал корреспонденту агентства эксперт в строительной отрасли, гендиректор союза «СРО «ОПУС» Сергей Чабан. Подорожание строительных материалов и оборудования в России началось из-за санкций, которые ввели многие западные страны после начала спецоперации на территории Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что цель специальной операции — завершить восьмилетние боевые действия Украины против ЛНР и ДНР. При этом по его словам, санкции наносят больше ущерба странам, которые их вводят.

В Нижневартовске (ХМАО) жители микрорайона Прибрежный-1 отказались от установки станции для зарядки электромобилей в новом сквере из-за подорожавших стройматериалов на фоне санкций. Сквер должны построить по проекту горожан в рамках программы инициативного бюджетирования. Об этом URA.RU рассказали сами жители. «Пришлось урезать проект — мы его создавали еще в прошлом году до повышения цен. Оставили озеленение, детские площадки, места для отдыха, скалодром. Места для зарядки электромобилей — хорошая вещь, но в бюджет не вписывается — нам выделили на реализацию более семи миллионов рублей. У нас место остается, и потом со временем возможно удастся реализовать эту идею», — прокомментировал корреспонденту агентства представитель инициативной группы горожан Дмитрий Самойлов. Проект строительства сквера в Прибрежном-1 стал одним из пяти предложений от жителей, которые победили в городском конкурсе инициативного бюджетирования. В мэрии Нижневартовска сообщили URA.RU, что на их реализацию выделят около 30 миллионов рублей. При этом дополнительно в проекты свои средства вложат и сами жители. «Помимо очевидных плюсов финансовой стороны, у инициативного бюджетирования есть и другая: идет процесс воспитания гражданского общества и активное вовлечение людей в благоустройство территорий. Соответственно, и деньги идут на важные для местных жителей проекты, и сами горожане это контролируют. Также все это стимулирует и администрацию более открыто и добросовестно исполнять свои обязанности, быть в постоянном контакте с горожанами», — прокомментировал корреспонденту агентства эксперт в строительной отрасли, гендиректор союза «СРО «ОПУС» Сергей Чабан. Подорожание строительных материалов и оборудования в России началось из-за санкций, которые ввели многие западные страны после начала спецоперации на территории Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что цель специальной операции — завершить восьмилетние боевые действия Украины против ЛНР и ДНР. При этом по его словам, санкции наносят больше ущерба странам, которые их вводят.