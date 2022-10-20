Зам Куйвашева раскрыл, будут ли ограничения из-за базового режима готовности

Замгубернатора Свердловской области связал базовый режим готовности с помощью военнослужащим

По словам Павла Крекова, ограничений на передвижение в регионе не будет Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Ограничений на передвижение свердловчан в связи с объявлением режима базовой готовности не планируется, заявил заместитель губернатора Евгения Куйвашева по соцполитике Павел Креков. По словам чиновника, каких-либо принципиальных отличий от повседневной жизни такой режим вообще не предполагает — речь в основном идет о помощи мобилизованным бойцам.

«Честно говоря, применительно к нам никаких принципиальных отличий от нынешней ситуации не будет, просто подразумевается определенная мобилизация на решение вопросов, связанных с помощью военнослужащим, которые призваны из нашего региона. У нас достаточно крупные центры подготовки, которые мы так же курируем и шефствуем над ними. Речь идет о помощи семьям. Это самое главное… Вот это все входит в том числе в базовый режим» — заявил Креков в эфире радио «Комсомольская правда-Екатеринбург».

«Никаких дополнительных мероприятий, связанных с ограничениями передвижения, пропускными режимами даже примерно здесь не подразумевается», — подчеркнул он.

Режим базовой готовности в Свердловской области был объявлен 19 октября указом президента РФ Владимира Путина. Он предполагает усиление охраны общественного порядка, охраны военных, важных государственных и специальных объектов. Кроме того, меняется функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей. Указом Куйвашева уже создан оперативный штаб для решения новых задач.