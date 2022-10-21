Главой правительства Италии стала Джорджия Мелони, работавшая с Берлускони

21 октября 2022 в 21:14 Размер текста - 17 +

Джорджия Мелони стала главой правительства Италии и она не будет менять отношение к РФ Фото: Александр Мамаев © URA.RU Президент Италии Серджио Маттарелла предложил возглавить правительство страны лидеру партии «Братья Италии» Джорджии Мелони. Она согласилась и теперь должна сформировать новое правительство. «Президент Республики Серджио Маттарелла поручил сформировать правительство Джорджии Мелони, которая приняла это задание и представила список министров», — сообщает Corriere della Sera. Она приняла предложение и составила список. Мелони была министром по делам молодежи в четвертом правительстве Сильвио Берлускони, который принимал активное участие в восстановлении отношений между Россией и Западом. Однако после Мелони создала свою партию «Братья Италии — Национальный правый центр». На предвыборной кампании в 2022 году она заявляла, что необходимо сохранять прежнюю политику в отношении России. Она уточняла, что Италия продолжит поставлять оружие на Украину и поддерживать ее в конфликте с Россией, если партия «Братья Италии» победит на итальянских выборах. Тем не менее Италия рекомендовала своим гражданам покинуть Украину, пишет «Национальная служба новостей». Что касается выборов, также правоцентристская коалиция одержала победу на внеочередных парламентских выборах в Италии, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Президент Италии Серджио Маттарелла предложил возглавить правительство страны лидеру партии «Братья Италии» Джорджии Мелони. Она согласилась и теперь должна сформировать новое правительство. «Президент Республики Серджио Маттарелла поручил сформировать правительство Джорджии Мелони, которая приняла это задание и представила список министров», — сообщает Corriere della Sera. Она приняла предложение и составила список. Мелони была министром по делам молодежи в четвертом правительстве Сильвио Берлускони, который принимал активное участие в восстановлении отношений между Россией и Западом. Однако после Мелони создала свою партию «Братья Италии — Национальный правый центр». На предвыборной кампании в 2022 году она заявляла, что необходимо сохранять прежнюю политику в отношении России. Она уточняла, что Италия продолжит поставлять оружие на Украину и поддерживать ее в конфликте с Россией, если партия «Братья Италии» победит на итальянских выборах. Тем не менее Италия рекомендовала своим гражданам покинуть Украину, пишет «Национальная служба новостей». Что касается выборов, также правоцентристская коалиция одержала победу на внеочередных парламентских выборах в Италии, сообщает «Федеральное агентство новостей».