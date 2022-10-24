В свердловском заксобрании меняют расклад сил, чтобы избежать раскола

Первым вице-спикером заксобрания Свердловской области стал Дмитрий Жуков

25 октября 2022 в 10:26 Размер текста - 17 +

Дмитрий Жуков получил повышение в свердловском заксо Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Пост первого вице-спикера заксобрания Свердловской области, освободившийся в конце сентября, занял руководитель регисполкома «Единой России» Дмитрий Жуков. Он выбран по результатам общего голосования депутатов, передает корреспондент URA.RU из зала заседания. Считается, что назначение Жукова позволит сдержать растущее влияние другого первого вице-спикера Аркадия Чернецкого. «Предлагается избрать Жукова Дмитрия Геннадьевича первым заместителем председателя заксобрания на срок до начала работы законодательного собрания нового созыва», — объявил коллегам вице-спикер Виктор Якимов. Парламент единогласно поддержал избрание Жукова. Глава заксобрания Людмила Бабушкина добавила, что депутаты выразили большое доверие новому первому вице-спикеру, и пожелала ему удачи на этой должности. Источники URA.RU еще в начале сентября сообщали, что кресло достанется именно Жукову. Пост первого вице-спикера заксобрания освободился в конце сентябре, когда парламент покинул единоросс Виктор Шептий, ставший новым членом Совета Федерации. По данным URA.RU, Чернецкий кулуарно добивался того, чтобы вакантную ставку ликвидировали, а сам он остался единственным первым вице-спикером. Одновременно с этим легендарный политик, как сообщали инсайдеры, стал все чаще пытался продавливать какие-либо решения в обход Бабушкиной. Чтобы пресечь возвышение Чернецкого, равновесную должность доверили Жукову, который состоит с Бабушкиной в прекрасных отношениях. Повышение Жукова повлечет за собой еще одну перестановку в парламенте. До последнего времени единоросс был руководителем комитета по законодательству и общественной безопасности. В ближайшее время будет объявлено о назначении на эту должность его коллеги-единоросса Евгения Старкова.

Пост первого вице-спикера заксобрания Свердловской области, освободившийся в конце сентября, занял руководитель регисполкома «Единой России» Дмитрий Жуков. Он выбран по результатам общего голосования депутатов, передает корреспондент URA.RU из зала заседания. Считается, что назначение Жукова позволит сдержать растущее влияние другого первого вице-спикера Аркадия Чернецкого. «Предлагается избрать Жукова Дмитрия Геннадьевича первым заместителем председателя заксобрания на срок до начала работы законодательного собрания нового созыва», — объявил коллегам вице-спикер Виктор Якимов. Парламент единогласно поддержал избрание Жукова. Глава заксобрания Людмила Бабушкина добавила, что депутаты выразили большое доверие новому первому вице-спикеру, и пожелала ему удачи на этой должности. Источники URA.RU еще в начале сентября сообщали, что кресло достанется именно Жукову. Пост первого вице-спикера заксобрания освободился в конце сентябре, когда парламент покинул единоросс Виктор Шептий, ставший новым членом Совета Федерации. По данным URA.RU, Чернецкий кулуарно добивался того, чтобы вакантную ставку ликвидировали, а сам он остался единственным первым вице-спикером. Одновременно с этим легендарный политик, как сообщали инсайдеры, стал все чаще пытался продавливать какие-либо решения в обход Бабушкиной. Чтобы пресечь возвышение Чернецкого, равновесную должность доверили Жукову, который состоит с Бабушкиной в прекрасных отношениях. Повышение Жукова повлечет за собой еще одну перестановку в парламенте. До последнего времени единоросс был руководителем комитета по законодательству и общественной безопасности. В ближайшее время будет объявлено о назначении на эту должность его коллеги-единоросса Евгения Старкова.