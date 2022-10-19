Борьбу за ключевой пост в свердловском заксо выиграл статусный единоросс

Первым вице-спикером заксобрания Свердловской области станет Дмитрий Жуков

Дмитрию Жукову готовят повышение в свердловском заксобрании Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Новым первым вице-спикером заксобрания Свердловской области станет глава регионального исполкома «Единой России» Дмитрий Жуков. Именно его кандидатура вынесена на общее голосование 25 октября. Эту информацию URA.RU подтвердила спикер парламента Людмила Бабушкина.

«Дмитрий Геннадьевич прошел все согласительные процедуры. [Вопрос] вынесен на заседание 25 октября», — сказала Бабушкина. Оперативно связаться с самим Жуковым корреспонденту агентства не удалось.

Пост первого вице-спикера заксобрания освободился в конце сентябре, когда парламент покинул единоросс Виктор Шептий. Он стал новым членом Совета Федерации от региона, сменив Эдуарда Росселя. Тогда же за должность первого вице-спикера развернулась борьба, в которой участвовали несколько статусных депутатов от ЕР.

Источники URA.RU еще в начале сентября сообщали, что кресло достанется Жукову. Считается, что так руководство области отметит его за успешное проведение губернаторских выборов, которые выиграл действующий глава региона Евгений Куйвашев. Весной, за полгода до голосования, Жуков стал техническим соперником Куйвашева на праймериз «Единой России».