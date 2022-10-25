Первые мобилизованные из Златоуста Челябинской области прибыли в Мариуполь.Они поделились фотографиями разрушенного города в соцсетях.
«Первые мобилизованные из Златоуста приехали в Мариуполь. Фото прислал наш златоустовский боец, работа которых будет кипеть в ДНР», — говорится в сообщении группы «ЧП / ДТП Златоуст» в соцсети «ВКонтакте».
Частичная мобилизация в России объявлена 21 сентября. Многие военнослужащие приходят в военкоматы региона в качестве добровольцев. По словам военкома области Андрея Максурова, план по мобилизации выполнен на 85%.
На улицах Мариуполя пусто
Сообщество «ЧП / ДТП Златоуст» в соцсети «ВКонтакте».
Здания поражены огнем и снарядами
Сообщество «ЧП / ДТП Златоуст» в соцсети «ВКонтакте».
Некогда цветущий город представляет собой сейчас печальное зрелище
Сообщество «ЧП / ДТП Златоуст» в соцсети «ВКонтакте».
Первые мобилизованные из Златоуста Челябинской области прибыли в Мариуполь.Они поделились фотографиями разрушенного города в соцсетях. «Первые мобилизованные из Златоуста приехали в Мариуполь. Фото прислал наш златоустовский боец, работа которых будет кипеть в ДНР», — говорится в сообщении группы «ЧП / ДТП Златоуст» в соцсети «ВКонтакте». Ранее мэр Златоуста Максим Пекарский лично пообщался с каждым жителем города, кто получил повестки. Их земляк, Герой России Сергей Зяблов, посоветовал в зоне проведения спецоперации поддерживать хорошие отношения, понимать друг друга и внимательно слушать инструкторов. Частичная мобилизация в России объявлена 21 сентября. Многие военнослужащие приходят в военкоматы региона в качестве добровольцев. По словам военкома области Андрея Максурова, план по мобилизации выполнен на 85%.