25 октября 2022

Мобилизованные из Златоуста показали разрушенный Мариуполь. Фото

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Город разрушен снарядами и пожарами (фото из архива)
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Спецоперация РФ на Украине

Первые мобилизованные из Златоуста Челябинской области прибыли в Мариуполь.Они поделились фотографиями разрушенного города в соцсетях.

«Первые мобилизованные из Златоуста приехали в Мариуполь. Фото прислал наш златоустовский боец, работа которых будет кипеть в ДНР», — говорится в сообщении группы «ЧП / ДТП Златоуст» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее мэр Златоуста Максим Пекарский лично пообщался с каждым жителем города, кто получил повестки. Их земляк, Герой России Сергей Зяблов, посоветовал в зоне проведения спецоперации поддерживать хорошие отношения, понимать друг друга и внимательно слушать инструкторов.

Частичная мобилизация в России объявлена 21 сентября. Многие военнослужащие приходят в военкоматы региона в качестве добровольцев. По словам военкома области Андрея Максурова, план по мобилизации выполнен на 85%.

На улицах Мариуполя пусто
Здания поражены огнем и снарядами
Некогда цветущий город представляет собой сейчас печальное зрелище

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Первые мобилизованные из Златоуста Челябинской области прибыли в Мариуполь.Они поделились фотографиями разрушенного города в соцсетях. «Первые мобилизованные из Златоуста приехали в Мариуполь. Фото прислал наш златоустовский боец, работа которых будет кипеть в ДНР», — говорится в сообщении группы «ЧП / ДТП Златоуст» в соцсети «ВКонтакте». Ранее мэр Златоуста Максим Пекарский лично пообщался с каждым жителем города, кто получил повестки. Их земляк, Герой России Сергей Зяблов, посоветовал в зоне проведения спецоперации поддерживать хорошие отношения, понимать друг друга и внимательно слушать инструкторов. Частичная мобилизация в России объявлена 21 сентября. Многие военнослужащие приходят в военкоматы региона в качестве добровольцев. По словам военкома области Андрея Максурова, план по мобилизации выполнен на 85%.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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