Герой России из Златоуста дал мобилизованным совет для жизни на фронте

Герой России из Златоуста посоветовал мобилизованным поддерживать друг друга

Сергей Зяблов призвал мобилизованных крепить братство Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Герой России Сергей Зяблов из Златоуста (Челябинская область) порекомендовал мобилизуемым землякам поддерживать друг друга в любой ситуации. Как Зяблов пояснил URA.RU, это может обеспечить победу в бою.

«С товарищами необходимо наладить хорошие взаимоотношения. Надо добиться такого, чтобы с полуслова понимали друг друга, оказывали помощь в любой ситуации. Для действенных коммуникаций также важна слаженная работа войск связи», — отметил URA.RU Зяблов.

Герой России посоветовал внимательно прислушиваться к инструкторам, которые будут вести занятия в учебных центрах. Военные получили боевой опыт: их рекомендации пригодятся на поле боя.

Также златоутовец призвал повысить роль Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ). Еще до мобилизации мужчины в возрасте 20-40 лет могли бы обучиться навыкам разборки-сборки автомата и пулемета, познать азы топографии и других наук. Герой России отметил, что современная армия имеет на вооружении сложную технику, обращаться с которой надо учиться заранее.

Звание Героя России Зяблову присвоили 30 декабря 1999 года. В указе президента сказано, что капитан милиции из Златоуста награжден за мужество и героизм, проявленные в ходе контртеррористической операции на Северном Кавказе.

Частичная мобилизация в России объявлена 21 сентября. Многие военнослужащие приходят в военкоматы в качестве добровольцев. По словам военкома региона Андрея Максурова, план по мобилизации область выполнила на 85%.