Герой России из Златоуста дал мобилизованным совет для жизни на фронте

Герой России Сергей Зяблов из Златоуста (Челябинская область) порекомендовал мобилизуемым землякам поддерживать друг друга в любой ситуации. Как Зяблов пояснил URA.RU, это может обеспечить победу в бою.
«С товарищами необходимо наладить хорошие взаимоотношения. Надо добиться такого, чтобы с полуслова понимали друг друга, оказывали помощь в любой ситуации. Для действенных коммуникаций также важна слаженная работа войск связи», — отметил URA.RU Зяблов.
Герой России посоветовал внимательно прислушиваться к инструкторам, которые будут вести занятия в учебных центрах. Военные получили боевой опыт: их рекомендации пригодятся на поле боя.
Также златоутовец призвал повысить роль Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ). Еще до мобилизации мужчины в возрасте 20-40 лет могли бы обучиться навыкам разборки-сборки автомата и пулемета, познать азы топографии и других наук. Герой России отметил, что современная армия имеет на вооружении сложную технику, обращаться с которой надо учиться заранее.
Звание Героя России Зяблову присвоили 30 декабря 1999 года. В указе президента сказано, что капитан милиции из Златоуста награжден за мужество и героизм, проявленные в ходе контртеррористической операции на Северном Кавказе.
Частичная мобилизация в России объявлена 21 сентября. Многие военнослужащие приходят в военкоматы в качестве добровольцев. По словам военкома региона Андрея Максурова, план по мобилизации область выполнила на 85%.
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