25 октября 2022

FP: Саудовская Аравия хочет «поставить США синяк под глазом»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Флаги. Санкт-Петербург, американский флаг, флаг сша, флаг америки
В США раскрыли отношение Саудовской Аравии и Ирана к Вашингтону Фото:

Саудовская Аравия и Иран хотят «поставить США синяк под глазом». Об этом пишет в статье для американского журнала Foreign Policy заместитель директора программы по Ближнему Востоку и Северной Африке Европейского совета по международным отношениям Элли Геранмайех и научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям Чинция Бьянко. По их словам, эти две страны оказывают помощь России, чтобы ослабить Запад.

«Эр-Рияд и Тегеран — соперники почти во всем, но они поддерживают усилия России, чтобы поставить Вашингтону „синяк под глазом“», — пишут обозреватели. Авторы отмечают, что Саудовская Аравия и Иран поддерживают Россию, чтобы ослабить западные страны, а также укрепить свое собственное влияние против США.

Ранее в Эр-Рияде заявили, что поменяли отношение к США. Там отметили, что теперь будут более мудрее в отношении Америки. Иран, в частности, налаживает теплые отношения с РФ, чтобы облегчить последствия санкций.

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews

Саудовская Аравия и Иран хотят «поставить США синяк под глазом». Об этом пишет в статье для американского журнала Foreign Policy заместитель директора программы по Ближнему Востоку и Северной Африке Европейского совета по международным отношениям Элли Геранмайех и научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям Чинция Бьянко. По их словам, эти две страны оказывают помощь России, чтобы ослабить Запад. «Эр-Рияд и Тегеран — соперники почти во всем, но они поддерживают усилия России, чтобы поставить Вашингтону „синяк под глазом“», — пишут обозреватели. Авторы отмечают, что Саудовская Аравия и Иран поддерживают Россию, чтобы ослабить западные страны, а также укрепить свое собственное влияние против США. Ранее в Эр-Рияде заявили, что поменяли отношение к США. Там отметили, что теперь будут более мудрее в отношении Америки. Иран, в частности, налаживает теплые отношения с РФ, чтобы облегчить последствия санкций.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...