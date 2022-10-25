FP: Саудовская Аравия хочет «поставить США синяк под глазом»

26 октября 2022 в 01:51 Размер текста - 17 +

В США раскрыли отношение Саудовской Аравии и Ирана к Вашингтону Фото: Владимир Андреев © URA.RU Саудовская Аравия и Иран хотят «поставить США синяк под глазом». Об этом пишет в статье для американского журнала Foreign Policy заместитель директора программы по Ближнему Востоку и Северной Африке Европейского совета по международным отношениям Элли Геранмайех и научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям Чинция Бьянко. По их словам, эти две страны оказывают помощь России, чтобы ослабить Запад. «Эр-Рияд и Тегеран — соперники почти во всем, но они поддерживают усилия России, чтобы поставить Вашингтону „синяк под глазом“», — пишут обозреватели. Авторы отмечают, что Саудовская Аравия и Иран поддерживают Россию, чтобы ослабить западные страны, а также укрепить свое собственное влияние против США. Ранее в Эр-Рияде заявили, что поменяли отношение к США. Там отметили, что теперь будут более мудрее в отношении Америки. Иран, в частности, налаживает теплые отношения с РФ, чтобы облегчить последствия санкций.

Саудовская Аравия и Иран хотят «поставить США синяк под глазом». Об этом пишет в статье для американского журнала Foreign Policy заместитель директора программы по Ближнему Востоку и Северной Африке Европейского совета по международным отношениям Элли Геранмайех и научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям Чинция Бьянко. По их словам, эти две страны оказывают помощь России, чтобы ослабить Запад. «Эр-Рияд и Тегеран — соперники почти во всем, но они поддерживают усилия России, чтобы поставить Вашингтону „синяк под глазом“», — пишут обозреватели. Авторы отмечают, что Саудовская Аравия и Иран поддерживают Россию, чтобы ослабить западные страны, а также укрепить свое собственное влияние против США. Ранее в Эр-Рияде заявили, что поменяли отношение к США. Там отметили, что теперь будут более мудрее в отношении Америки. Иран, в частности, налаживает теплые отношения с РФ, чтобы облегчить последствия санкций.