25 октября 2022

«Газпром» отсудил у пермяка 328 тысяч рублей за подключение к газу

© Служба новостей «URA.RU»
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Ответчик в суд не явился, от получения уведомлений уклонялся Фото:

Пермский филиал «Газпрома» засудил жителя Перми за неоплату подключения жилого объекта к сетям газораспределения. Компания оценила понесенный ущерб в 328 тысяч рублей, сообщается в решении на сайте Ленинского районного суда.

«Суд решил: взыскать с Микрюкова А.Г. в пользу АО „Газпром газораспределение Пермь“ (Пермский филиал) фактически понесенные расходы в размере 328 354,57 руб», — говорится в решении. Также ответчик должен оплатить госпошлину в размере 12,4 тыс. рублей.

Сам заказчик в суд не явился. Как сообщается в решении, от получения уведомления пермяк уклонялся. Согласно договору, «Газпром» обязался подключить объект капитального строительства к сетям газораспределения за полтора года, а заказчик обязан был оплатить работы в размере 40 тысяч рублей. Однако ответчик работы не оплатил, игнорируя многочисленные требования подрядчика. В итоге «Газпром» подал в суд, указав, что понес большой ущерб в размере 328 тысяч рублей. Большая часть требований составляют строительно-монтажные работы (241 тыс. рублей).

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Пермский филиал «Газпрома» засудил жителя Перми за неоплату подключения жилого объекта к сетям газораспределения. Компания оценила понесенный ущерб в 328 тысяч рублей, сообщается в решении на сайте Ленинского районного суда. «Суд решил: взыскать с Микрюкова А.Г. в пользу АО „Газпром газораспределение Пермь“ (Пермский филиал) фактически понесенные расходы в размере 328 354,57 руб», — говорится в решении. Также ответчик должен оплатить госпошлину в размере 12,4 тыс. рублей. Сам заказчик в суд не явился. Как сообщается в решении, от получения уведомления пермяк уклонялся. Согласно договору, «Газпром» обязался подключить объект капитального строительства к сетям газораспределения за полтора года, а заказчик обязан был оплатить работы в размере 40 тысяч рублей. Однако ответчик работы не оплатил, игнорируя многочисленные требования подрядчика. В итоге «Газпром» подал в суд, указав, что понес большой ущерб в размере 328 тысяч рублей. Большая часть требований составляют строительно-монтажные работы (241 тыс. рублей).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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