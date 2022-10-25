«Газпром» отсудил у пермяка 328 тысяч рублей за подключение к газу

26 октября 2022 в 08:48 Размер текста - 17 +

Ответчик в суд не явился, от получения уведомлений уклонялся Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Пермский филиал «Газпрома» засудил жителя Перми за неоплату подключения жилого объекта к сетям газораспределения. Компания оценила понесенный ущерб в 328 тысяч рублей, сообщается в решении на сайте Ленинского районного суда. «Суд решил: взыскать с Микрюкова А.Г. в пользу АО „Газпром газораспределение Пермь“ (Пермский филиал) фактически понесенные расходы в размере 328 354,57 руб», — говорится в решении. Также ответчик должен оплатить госпошлину в размере 12,4 тыс. рублей. Сам заказчик в суд не явился. Как сообщается в решении, от получения уведомления пермяк уклонялся. Согласно договору, «Газпром» обязался подключить объект капитального строительства к сетям газораспределения за полтора года, а заказчик обязан был оплатить работы в размере 40 тысяч рублей. Однако ответчик работы не оплатил, игнорируя многочисленные требования подрядчика. В итоге «Газпром» подал в суд, указав, что понес большой ущерб в размере 328 тысяч рублей. Большая часть требований составляют строительно-монтажные работы (241 тыс. рублей).

Пермский филиал «Газпрома» засудил жителя Перми за неоплату подключения жилого объекта к сетям газораспределения. Компания оценила понесенный ущерб в 328 тысяч рублей, сообщается в решении на сайте Ленинского районного суда. «Суд решил: взыскать с Микрюкова А.Г. в пользу АО „Газпром газораспределение Пермь“ (Пермский филиал) фактически понесенные расходы в размере 328 354,57 руб», — говорится в решении. Также ответчик должен оплатить госпошлину в размере 12,4 тыс. рублей. Сам заказчик в суд не явился. Как сообщается в решении, от получения уведомления пермяк уклонялся. Согласно договору, «Газпром» обязался подключить объект капитального строительства к сетям газораспределения за полтора года, а заказчик обязан был оплатить работы в размере 40 тысяч рублей. Однако ответчик работы не оплатил, игнорируя многочисленные требования подрядчика. В итоге «Газпром» подал в суд, указав, что понес большой ущерб в размере 328 тысяч рублей. Большая часть требований составляют строительно-монтажные работы (241 тыс. рублей).