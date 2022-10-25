В Сургуте мобилизованный решил отложить свадьбу до победы в СВО

26 октября 2022 в 15:00 Размер текста - 17 +

На сборы у мобилизованных были сутки Фото: Михаил Калянов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России В Сургуте молодой человек из группы мобилизованных, которых отправили в учебные центры для боевого слаживания, отложил свадьбу до победы в специальной операции на территории Украины. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «Для меня и родственников это [вручение повестки] было неожиданностью. Невеста, конечно, расстроилась — мы весной свадьбу планировали. Но ничего страшного, придется отложить торжество, пока не вернусь с победой», — рассказывает будущий военнослужащий. Мобилизованные рассказывают, что перед отправкой они прошли медкомиссию в военкомате. Кроме этого, им выдали список вещей, которые нужно взять с собой в дорогу. На сборы у них были сутки. «Выдали список необходимых вещей. Я купил все, что смог. Ушел из дома, пока жена и дети спали. Супругу по телефону попросил не приезжать на отправку. Не люблю прощаться и слезы», — рассказывает мобилизованный. Ранее URA.RU сообщало, что волонтеры ХМАО из поискового центра «Азимут» закупили для мобилизованных рации. Первую партию приборов связи они уже отправили в пункты подготовки мобилизованных. Сейчас объявлен сбор средств на покупку следующей партии. О частичной мобилизации в стране Владимир Путин объявил 21 сентября. Президент России уточнил, что к мобилизации будут призваны бывшие военные, прежде всего имеющие специальности. Из запаса планируют призвать около 300 тысяч граждан. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.

В Сургуте молодой человек из группы мобилизованных, которых отправили в учебные центры для боевого слаживания, отложил свадьбу до победы в специальной операции на территории Украины. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «Для меня и родственников это [вручение повестки] было неожиданностью. Невеста, конечно, расстроилась — мы весной свадьбу планировали. Но ничего страшного, придется отложить торжество, пока не вернусь с победой», — рассказывает будущий военнослужащий. Мобилизованные рассказывают, что перед отправкой они прошли медкомиссию в военкомате. Кроме этого, им выдали список вещей, которые нужно взять с собой в дорогу. На сборы у них были сутки. «Выдали список необходимых вещей. Я купил все, что смог. Ушел из дома, пока жена и дети спали. Супругу по телефону попросил не приезжать на отправку. Не люблю прощаться и слезы», — рассказывает мобилизованный. Ранее URA.RU сообщало, что волонтеры ХМАО из поискового центра «Азимут» закупили для мобилизованных рации. Первую партию приборов связи они уже отправили в пункты подготовки мобилизованных. Сейчас объявлен сбор средств на покупку следующей партии. О частичной мобилизации в стране Владимир Путин объявил 21 сентября. Президент России уточнил, что к мобилизации будут призваны бывшие военные, прежде всего имеющие специальности. Из запаса планируют призвать около 300 тысяч граждан. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.