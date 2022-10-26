В Кремле пообещали трибунал за издевательство над народом Донбасса

26 октября 2022 в 15:12 Размер текста - 17 +

Издевательства над народом Донбасса не должны оставаться безнаказанными, сказал Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Издевательства над народом Донбасса не должны оставаться безнаказанными и в перспективе наказанием за это должен стать трибунал. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Трибунал должен быть в перспективе, издевательства над народом Донбасса не должны оставаться безнаказанными», — уточнил Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Ранее пресс-секретарь уточнил, что правительство займется вопросом передачи брошенных активов на новых территориях России. Оставлять их без внимания нельзя. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию. Ее основная цель — защита мирного населения Донбасса от нацбатов.

Издевательства над народом Донбасса не должны оставаться безнаказанными и в перспективе наказанием за это должен стать трибунал. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Трибунал должен быть в перспективе, издевательства над народом Донбасса не должны оставаться безнаказанными», — уточнил Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Ранее пресс-секретарь уточнил, что правительство займется вопросом передачи брошенных активов на новых территориях России. Оставлять их без внимания нельзя. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию. Ее основная цель — защита мирного населения Донбасса от нацбатов.