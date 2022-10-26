В Кремле пообещали трибунал за издевательство над народом Донбасса

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Издевательства над народом Донбасса не должны оставаться безнаказанными, сказал Дмитрий Песков Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Издевательства над народом Донбасса не должны оставаться безнаказанными и в перспективе наказанием за это должен стать трибунал. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Трибунал должен быть в перспективе, издевательства над народом Донбасса не должны оставаться безнаказанными», — уточнил Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

Ранее пресс-секретарь уточнил, что правительство займется вопросом передачи брошенных активов на новых территориях России. Оставлять их без внимания нельзя.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию. Ее основная цель — защита мирного населения Донбасса от нацбатов.

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Издевательства над народом Донбасса не должны оставаться безнаказанными и в перспективе наказанием за это должен стать трибунал. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Трибунал должен быть в перспективе, издевательства над народом Донбасса не должны оставаться безнаказанными», — уточнил Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Ранее пресс-секретарь уточнил, что правительство займется вопросом передачи брошенных активов на новых территориях России. Оставлять их без внимания нельзя. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию. Ее основная цель — защита мирного населения Донбасса от нацбатов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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