В Кремле пообещали трибунал за издевательство над народом Донбасса

Издевательства над народом Донбасса не должны оставаться безнаказанными, сказал Дмитрий Песков
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Издевательства над народом Донбасса не должны оставаться безнаказанными и в перспективе наказанием за это должен стать трибунал. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Трибунал должен быть в перспективе, издевательства над народом Донбасса не должны оставаться безнаказанными», — уточнил Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
Ранее пресс-секретарь уточнил, что правительство займется вопросом передачи брошенных активов на новых территориях России. Оставлять их без внимания нельзя.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию. Ее основная цель — защита мирного населения Донбасса от нацбатов.
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