Житель Камчатки украл миллионы у екатеринбургского бизнесмена и сбежал в Бурятию

27 октября 2022 в 09:35 Размер текста - 17 +

Силовики Екатеринбурга поймали подозреваемого в Бурятии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Петропавловска-Камчатского с татуировкой креста на руке украл из сейфа директора екатеринбургской фирмы 6,5 млн рублей и сбежал из региона. Об этом URA.RU сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. Вора задержали в Улан-Уде, где он прятался от силовиков. «Злоумышленник вскрыл с помощью отвертки немудреный сейф и похитил хранившиеся в нем наличные в сумме 6,5 млн рублей», — сообщили в пресс-группе. Эти деньги директор получил за продажу загородного дома. Получив особые приметы вора, сотрудники екатеринбургской полиции выехали в Улан-Уде, где прятался подозреваемый. Он оказался рецидивистом, ранее судимым за кражи. Мужчину доставили в СИЗО, где он пробудет до решения судьи, который может назначить вору до десяти лет колонии. Ранее в Екатеринбурге мошенник украл у пенсионера около четырех миллионов рублей, представившись курьером. Он забрал деньги, сообщив, что внучка мужчины якобы попала в ДТП.

Житель Петропавловска-Камчатского с татуировкой креста на руке украл из сейфа директора екатеринбургской фирмы 6,5 млн рублей и сбежал из региона. Об этом URA.RU сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. Вора задержали в Улан-Уде, где он прятался от силовиков. «Злоумышленник вскрыл с помощью отвертки немудреный сейф и похитил хранившиеся в нем наличные в сумме 6,5 млн рублей», — сообщили в пресс-группе. Эти деньги директор получил за продажу загородного дома. Получив особые приметы вора, сотрудники екатеринбургской полиции выехали в Улан-Уде, где прятался подозреваемый. Он оказался рецидивистом, ранее судимым за кражи. Мужчину доставили в СИЗО, где он пробудет до решения судьи, который может назначить вору до десяти лет колонии. Ранее в Екатеринбурге мошенник украл у пенсионера около четырех миллионов рублей, представившись курьером. Он забрал деньги, сообщив, что внучка мужчины якобы попала в ДТП.