26 октября 2022

Пермских депутатов собрали на закрытое совещание

© Служба новостей «URA.RU»
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7 заседание Пермской городской думы VII созыва. Пермь, зал заседания гордумы перми
Мероприятие проводится в таком формате много лет Фото:

В Пермской городской думе 27 октября проходит так называемое «нулевое» чтение проекта бюджета на 2023—2025 годы. Совещание традиционно проходит в закрытом формате. Об этом URA.RU рассказали несколько депутатов.

«Этой практике уже много лет. В рамках „нулевого“ чтения бюджета между администрацией и депутатами идет открытое обсуждение параметров финансового документа, расходных статей», — говорят источники.

Первым перед депутатами выступил глава Перми Алексей Демкин. Он рассказал об основных направлениях бюджетной политики. Сейчас идет выступление профильных замов.

В пресс-службе гордумы подтвердили информацию. «Есть график бюджетного процесса. В нем 33 шага. Мы на 15-м шаге сейчас в рамках семинара по бюджету. Сейчас заместители главы администрации докладывают по своим блокам, скоро депутаты будут вопросы задавать», — отметили в пресс-службе.

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В Пермской городской думе 27 октября проходит так называемое «нулевое» чтение проекта бюджета на 2023—2025 годы. Совещание традиционно проходит в закрытом формате. Об этом URA.RU рассказали несколько депутатов. «Этой практике уже много лет. В рамках „нулевого“ чтения бюджета между администрацией и депутатами идет открытое обсуждение параметров финансового документа, расходных статей», — говорят источники. Первым перед депутатами выступил глава Перми Алексей Демкин. Он рассказал об основных направлениях бюджетной политики. Сейчас идет выступление профильных замов. В пресс-службе гордумы подтвердили информацию. «Есть график бюджетного процесса. В нем 33 шага. Мы на 15-м шаге сейчас в рамках семинара по бюджету. Сейчас заместители главы администрации докладывают по своим блокам, скоро депутаты будут вопросы задавать», — отметили в пресс-службе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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