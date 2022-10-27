27 октября 2022

Доноры из Тюмени пожертвовали деньги, чтобы помочь военным

Тюменцы сдали кровь в Краснодоне, а вырученные деньги пожертвовали ради помощи военным
© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловская областная станция переливания крови. Екатеринбург, медсестра, переливание крови, доноры, донор, сдача крови, донорский пункт, медицинский работник, донорство
Кровь сдало 40 тюменских волонтеров (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вырученные за сдачу крови в Краснодоне деньги, тюменские волонтеры пожертвовали в фонд проекта «100 миллионов для Победы». Об этом URA.RU рассказали в тюменском отделении «Молодой Гвардии».

«Банк крови пополнили 40 тюменских добровольцев. Вырученное финансовое вознаграждение со сдачи крови доноры внесли в проект „100 миллионов для Победы“. На пожертвования бойцы получат новые дорогостоящие высокотехнологичные приборы: квадрокоптеры, коллиматорные и тепловизионные прицелы, приборы ночного видения, дальномеры и другие», — рассказали в пресс-службе.

Ранее URA.RU писало о том, что тюменские волонтеры регионального отделения «Молодой Гвардии» сдают кровь для раненых солдат на Украине. А позже всех жителей Тюменской области пригласили присоединиться к помощи военным и зарегистрироваться для участия в акции «Двойное добро».

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Вырученные за сдачу крови в Краснодоне деньги, тюменские волонтеры пожертвовали в фонд проекта «100 миллионов для Победы». Об этом URA.RU рассказали в тюменском отделении «Молодой Гвардии». «Банк крови пополнили 40 тюменских добровольцев. Вырученное финансовое вознаграждение со сдачи крови доноры внесли в проект „100 миллионов для Победы“. На пожертвования бойцы получат новые дорогостоящие высокотехнологичные приборы: квадрокоптеры, коллиматорные и тепловизионные прицелы, приборы ночного видения, дальномеры и другие», — рассказали в пресс-службе. Ранее URA.RU писало о том, что тюменские волонтеры регионального отделения «Молодой Гвардии» сдают кровь для раненых солдат на Украине. А позже всех жителей Тюменской области пригласили присоединиться к помощи военным и зарегистрироваться для участия в акции «Двойное добро».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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