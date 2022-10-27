Доноры из Тюмени пожертвовали деньги, чтобы помочь военным

Вырученные за сдачу крови в Краснодоне деньги, тюменские волонтеры пожертвовали в фонд проекта «100 миллионов для Победы». Об этом URA.RU рассказали в тюменском отделении «Молодой Гвардии».
«Банк крови пополнили 40 тюменских добровольцев. Вырученное финансовое вознаграждение со сдачи крови доноры внесли в проект „100 миллионов для Победы“. На пожертвования бойцы получат новые дорогостоящие высокотехнологичные приборы: квадрокоптеры, коллиматорные и тепловизионные прицелы, приборы ночного видения, дальномеры и другие», — рассказали в пресс-службе.
Ранее URA.RU писало о том, что тюменские волонтеры регионального отделения «Молодой Гвардии» сдают кровь для раненых солдат на Украине. А позже всех жителей Тюменской области пригласили присоединиться к помощи военным и зарегистрироваться для участия в акции «Двойное добро».
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