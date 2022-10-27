Трех челябинских коммерсантов арестовали за хищения в нацпроекте

Из зала суда обвиняемых отправили под домашний арест Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области по подозрению в мошенничестве при исполнении госзаказа по нацпроекту «Цифровая экономика» задержали трех руководителей коммерческих организаций. Эту информацию URA.RU сообщили источники в правоохранительных органах. Сейчас предприниматели находятся под арестом.

«Один коммерсант из Магнитогорска, два других — челябинцы. Им инкриминируют завышение стоимости работ по федеральному тендеру на обеспечение скоростным интернетом в отдаленных районах Челябинской области в рамках нацпроекта «Подключение социально значимых проектов к сети «Интернет». В итоге всем троим предъявили обвинение по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и отправили под домашний арест», — рассказал инсайдер.

По его словам, следствие настаивало на помещение обвиняемых в СИЗО. В силовых структурах эту информацию не комментируют.

«Речь идет о федеральном контракте, реализованном в 2019—2021 годах. Роль в проекте министерства информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области заключалась в координации работы с главами территорий. Социально значимые объекты, подключенные в рамках эти контрактов, имеют доступ в интернет в соответствии с контрактом», — сообщили URA.RU в минцифры региона. Отметив, что следствию будет предоставлена вся необходимая информация.

Ранее минцифры региона проверила Контрольно-счетная палата области. По данным URA.RU, отчет КСП еще не утвержден. В самой палате от комментариев воздержались.