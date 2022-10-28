На чебаркульском полигоне Челябинской области за день сыграли четыре свадьбы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии Чебаркуля.
«Сегодня в Чебаркуле сыграли четыре свадьбы. На следующую субботу также объявлен сбор заявок на проведение бракосочетаний», — уточнили URA.RU в пресс-службе администрации Чебаркуля.
Ранее стало известно, что повестка о мобилизации является причиной ускоренного проведения процедуры бракосочетания. Так, житель Озерска Андрей зарегистрировал брак со своей гражданской женой Ириной за несколько часов до отъезда на военную службу в рамках частичной мобилизации.
Частичная мобилизация началась в России 21 сентября. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о завершении мероприятий по частичной мобилизации.
Все главные новости Челябинской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/ACityThatSmog