На чебаркульском полигоне сыграли четыре свадьбы. Фото

29 октября 2022 в 18:12 Размер текста - 17 +

Влюбленные смогли вступить в законный брак на полигоне для мобилизованных Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России На чебаркульском полигоне Челябинской области за день сыграли четыре свадьбы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии Чебаркуля. «Сегодня в Чебаркуле сыграли четыре свадьбы. На следующую субботу также объявлен сбор заявок на проведение бракосочетаний», — уточнили URA.RU в пресс-службе администрации Чебаркуля. Ранее стало известно, что повестка о мобилизации является причиной ускоренного проведения процедуры бракосочетания. Так, житель Озерска Андрей зарегистрировал брак со своей гражданской женой Ириной за несколько часов до отъезда на военную службу в рамках частичной мобилизации. Частичная мобилизация началась в России 21 сентября. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о завершении мероприятий по частичной мобилизации. В лагере мобилизованных организовали четыре свадьбы Пресс-служба администрации Чебаркуля

На чебаркульском полигоне Челябинской области за день сыграли четыре свадьбы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии Чебаркуля. «Сегодня в Чебаркуле сыграли четыре свадьбы. На следующую субботу также объявлен сбор заявок на проведение бракосочетаний», — уточнили URA.RU в пресс-службе администрации Чебаркуля. Ранее стало известно, что повестка о мобилизации является причиной ускоренного проведения процедуры бракосочетания. Так, житель Озерска Андрей зарегистрировал брак со своей гражданской женой Ириной за несколько часов до отъезда на военную службу в рамках частичной мобилизации. Частичная мобилизация началась в России 21 сентября. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о завершении мероприятий по частичной мобилизации.