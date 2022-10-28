28 октября 2022

На чебаркульском полигоне сыграли четыре свадьбы. Фото

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Влюбленные смогли вступить в законный брак на полигоне для мобилизованных Фото:
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Мобилизация в России

На чебаркульском полигоне Челябинской области за день сыграли четыре свадьбы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии Чебаркуля.

«Сегодня в Чебаркуле сыграли четыре свадьбы. На следующую субботу также объявлен сбор заявок на проведение бракосочетаний», — уточнили URA.RU в пресс-службе администрации Чебаркуля.

Ранее стало известно, что повестка о мобилизации является причиной ускоренного проведения процедуры бракосочетания. Так, житель Озерска Андрей зарегистрировал брак со своей гражданской женой Ириной за несколько часов до отъезда на военную службу в рамках частичной мобилизации.

Частичная мобилизация началась в России 21 сентября. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о завершении мероприятий по частичной мобилизации.

В лагере мобилизованных организовали четыре свадьбы

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На чебаркульском полигоне Челябинской области за день сыграли четыре свадьбы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии Чебаркуля. «Сегодня в Чебаркуле сыграли четыре свадьбы. На следующую субботу также объявлен сбор заявок на проведение бракосочетаний», — уточнили URA.RU в пресс-службе администрации Чебаркуля. Ранее стало известно, что повестка о мобилизации является причиной ускоренного проведения процедуры бракосочетания. Так, житель Озерска Андрей зарегистрировал брак со своей гражданской женой Ириной за несколько часов до отъезда на военную службу в рамках частичной мобилизации. Частичная мобилизация началась в России 21 сентября. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о завершении мероприятий по частичной мобилизации.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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