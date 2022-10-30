Жители Ханты-Мансийска ждут приема в Пенсионном фонде по несколько месяцев

Талоны выдают на январь 2023 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В отделении Пенсионного фонда РФ в Ханты-Мансийске очередь на прием растянулась на три месяца. Талоны выдают на январь 2023 года. Пост об этом опубликован в соцсети «ВКонтакте» в сообществе «Типичный Ханты-Мансийск».

«Что происходит в пенсионном фонде? Прийти в октябре и взять талон лишь на январь! 3 месяца в очереди? Раньше приходили, брали талоны, и тут же проблема в течение получаса решалась по живой очереди. Загруженности я не наблюдала. В коридоре все, как и прежде, человек 5-6», — сообщает автор поста.

Как доказательство автор публикует фото талона. Его слова подтверждает один из пользователей сообщества. «Тоже на январь записалась. А живой очереди нет?» — спрашивает Ирина Вавилова.

В Пенсионный фонд РФ корреспондентом URA.RU направлен официальный запрос. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что жители ХМАО теряют сознание в очередях для оплаты услуг ЖКХ. В Сургуте пенсионеры часами ждут в очереди в расчетно-кассовый центр, чтобы оплатить коммунальные услуги.