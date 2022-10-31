Волонтеры прибыльного пермского завода помогли ветеранам

Металлургический завод — градообразующее предприятие Чусового Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Волонтеры чусовского завода Объединенной металлургической компании (ОМК) подготовили и развезли на дом одиноким ветеранам предприятия, инвалидам и труженикам тыла 120 наборов с едой и бытовыми предметами. Об этом рассказали в пресс-службе завода.

«С такой инициативой вышел сотрудник чусовского завода Максим Колегов. Со своим проектом „Помощь от сердца“ он победил в грантовом конкурсе социальных и благотворительных проектов „ОМК-Партнерство“. К Максиму присоединились более 10 коллег, которые помогли ему воплотить задуманное», — сообщила пресс-служба.

На грант конкурса волонтеры подготовили 60 наборов, туда вошли средства личной гигиены и бытовой химии. Еще столько же наборов из свежих сезонных овощей профинансировало предприятие.

Чусовской металлургический завод ОМК выпускает рессоры для отечественных и иностранных автомобилей под торговыми марками «Чусовская рессора» и «Springer». Всего предприятие производит около трех тысяч типов рессорной продукции. В прошлом году завод улучшил финансовые показатели почти в пять раз, получив чистую прибыль около 2 миллиардов рублей. Ранее предприятие объявило о наборе сотрудников на рабочие специальности.