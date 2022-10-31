В Челябинске сорвались торги по продаже недостроенной АЗС

На аукцион не было подано ни одной заявки Фото: Анна Майорова © URA.RU

Мэрия Челябинска не смогла продать недостроенную автозаправочную станцию на Бродокалмакском тракте. На участие в аукционе не было подано ни одной заявки, сообщается на сайте администрации Челябинска.

«Объект незавершенного строительства со степенью готовности 50% расположен по адресу: город Челябинск, Бродокалмакский тракт. Общая площадь застройки составляет 558 квадратных метров. Торги не состоялись, поскольку на аукцион не было подано ин одной заявки», — сообщается в документации.

По документам участок площадью 2 тысячи 500 квадратных метров был предназначен под строительство автозаправочной станции. Сейчас на территории находится недостроенный комплекс зданий. Согласно плану, это должны были быть насосные станции топлива и пожаротушения, склад автомасел, контрольно-пропускной пункт.

Объект был изъят у компании ООО «Движение» по решению суда и выставлен на торги. По данным сервиса «СБИС», ООО «Движение», владельцем которой является Олег Филиппов, занимается торговлей автомобильными деталями, узлами и принадлежностями. На данный момент ежегодная выручка фирмы составляет более 133 млн рублей в год.

Ранее власти Челябинска выставили на продажу три недостроенных объекта под торгово-развлекательный комплекс, автосервис и отель. На момент проведения аукционов по данным лотам не было подано ни одной заявки, сообщалось на сайте мэрии.