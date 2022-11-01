01 ноября 2022

Свердловская область стала популярным регионом у переселенцев

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, администрация екатеринбурга, город екатеринбург, проспект ленина, мэрия екатеринбурга
Переселенцы выбирают Екатеринбург в том числе из-за его безопасного расположения Фото:

Свердловская область пользуется большой популярностью среди переселенцев с Юга России в качестве региона для переезда из-за большого количества свободных рабочих мест на оборонных предприятиях. Также людей привлекает безопасное расположение Екатеринбурга. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе «HeadHunter Урал».

«У переселенцев есть интерес по переезду и трудоустройству в наш регион. Он связан, как и со свободными местами на оборонных предприятиях из-за увеличения количества госзаказов, также связан с безопасным месторасположением нашего города [Екатеринбурга]», — рассказала руководитель пресс-службы «HeadHunter Урал» Анна Осипова.

По словам собеседницы агентства, Екатеринбург является популярным для релокации городом не только среди жителей южных областей России, но также и у жителей соседних со Свердловской областью регионов. На это указывает и тот факт, что соискатели все чаще в своих резюме в качестве предпочтительного места работы указывают столицу Среднего Урала.

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Свердловская область пользуется большой популярностью среди переселенцев с Юга России в качестве региона для переезда из-за большого количества свободных рабочих мест на оборонных предприятиях. Также людей привлекает безопасное расположение Екатеринбурга. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе «HeadHunter Урал». «У переселенцев есть интерес по переезду и трудоустройству в наш регион. Он связан, как и со свободными местами на оборонных предприятиях из-за увеличения количества госзаказов, также связан с безопасным месторасположением нашего города [Екатеринбурга]», — рассказала руководитель пресс-службы «HeadHunter Урал» Анна Осипова. По словам собеседницы агентства, Екатеринбург является популярным для релокации городом не только среди жителей южных областей России, но также и у жителей соседних со Свердловской областью регионов. На это указывает и тот факт, что соискатели все чаще в своих резюме в качестве предпочтительного места работы указывают столицу Среднего Урала.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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