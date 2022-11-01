Свердловская область стала популярным регионом у переселенцев

02 ноября 2022 в 16:16 Размер текста - 17 +

Переселенцы выбирают Екатеринбург в том числе из-за его безопасного расположения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Свердловская область пользуется большой популярностью среди переселенцев с Юга России в качестве региона для переезда из-за большого количества свободных рабочих мест на оборонных предприятиях. Также людей привлекает безопасное расположение Екатеринбурга. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе «HeadHunter Урал». «У переселенцев есть интерес по переезду и трудоустройству в наш регион. Он связан, как и со свободными местами на оборонных предприятиях из-за увеличения количества госзаказов, также связан с безопасным месторасположением нашего города [Екатеринбурга]», — рассказала руководитель пресс-службы «HeadHunter Урал» Анна Осипова. По словам собеседницы агентства, Екатеринбург является популярным для релокации городом не только среди жителей южных областей России, но также и у жителей соседних со Свердловской областью регионов. На это указывает и тот факт, что соискатели все чаще в своих резюме в качестве предпочтительного места работы указывают столицу Среднего Урала.

Свердловская область пользуется большой популярностью среди переселенцев с Юга России в качестве региона для переезда из-за большого количества свободных рабочих мест на оборонных предприятиях. Также людей привлекает безопасное расположение Екатеринбурга. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе «HeadHunter Урал». «У переселенцев есть интерес по переезду и трудоустройству в наш регион. Он связан, как и со свободными местами на оборонных предприятиях из-за увеличения количества госзаказов, также связан с безопасным месторасположением нашего города [Екатеринбурга]», — рассказала руководитель пресс-службы «HeadHunter Урал» Анна Осипова. По словам собеседницы агентства, Екатеринбург является популярным для релокации городом не только среди жителей южных областей России, но также и у жителей соседних со Свердловской областью регионов. На это указывает и тот факт, что соискатели все чаще в своих резюме в качестве предпочтительного места работы указывают столицу Среднего Урала.