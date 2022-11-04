В Ростехе объяснили подачу заявления на журналиста Караулова

В Ростехе заявили, что публикации на канале Караулова содержат клевету

04 ноября 2022 в 12:12 Размер текста - 17 +

Количество публикаций, оторванных от реальности, на канале Караулова кратно увеличилось, заявили в Ростехе Фото: Владимир Андреев © URA.RU Размещенные на канале журналиста Андрея Караулова материалы имели признаки клеветы и могли нанести репутационный удар по главе корпорации Сергею Чемезову. Так в Ростехе объяснили подачу заявления против Караулова в Следственный комитет. «Материалы, опубликованные на канале журналиста Андрея Караулова, имели признаки клеветы и нанесли репутационные риски главе Ростеха Сергею Чемезову. Поэтому было приняло решение обратиться в следственные органы», — заявили в Ростехе ТАСС. Там также добавили, что количество публикаций, «оторванных от реальности», на канале Караулова в последнее время значительно увеличилось. Ранее журналист сообщил о том, что в его доме проводится обыск. По его словам, следственные действия проводятся в рамках уголовного дела по статье «Клевета», передает RT.

Размещенные на канале журналиста Андрея Караулова материалы имели признаки клеветы и могли нанести репутационный удар по главе корпорации Сергею Чемезову. Так в Ростехе объяснили подачу заявления против Караулова в Следственный комитет. «Материалы, опубликованные на канале журналиста Андрея Караулова, имели признаки клеветы и нанесли репутационные риски главе Ростеха Сергею Чемезову. Поэтому было приняло решение обратиться в следственные органы», — заявили в Ростехе ТАСС. Там также добавили, что количество публикаций, «оторванных от реальности», на канале Караулова в последнее время значительно увеличилось. Ранее журналист сообщил о том, что в его доме проводится обыск. По его словам, следственные действия проводятся в рамках уголовного дела по статье «Клевета», передает RT.