Челябинские дорожники борются с последствиями снегопада

На уборку федеральных трасс выведена вся дорожная техника Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Дорожные службы в Челябинской области работают в усиленном режиме из-за снегопада, который, по прогнозам, продлится несколько суток. В отдельных районах на дорогах наблюдаются заторы.

«Выведен весь состав спецтехники. Для очистки проезжей части на трассах М-5 „Урал“ и А-310 в Челябинской области задействовано более 100 единиц спецтехники. Это комбинированные дорожные машины, трактора и погрузчики», — сообщили в ФКУ Упрдор «Южный Урал».

В Челябинске дорожные службы очищают проезжую часть, остановки общественного транспорта, тротуары, сообщили в городском комитете дорожного хозяйства. Опасные участки отсыпают для предотвращения гололеда. Снегоуборочную технику сопровождают сотрудники Госавтоинспекции.

«Автомобилистам рекомендуется по мере возможности воздержаться от поездок на личном транспорте. Не оставляйте свои автомобили в местах, где они могут создавать помеху другим участникам дорожного движения или работе снегоуборочной техники», — отметили в городской ГИБДД.

Ранее синоптики обещали снег 4, 6 и 7 ноября. При этом температура воздуха в эти дни будет держаться на отметке около ноля. Сильные снегопады пройдут с 10 по 13 ноября и с 17 по 18 ноября, после чего начнется похолодание до -20.