В Серове через несколько дней завоют сирены

06 ноября 2022 в 00:36 Размер текста - 17 +

В Серове тренировка по оповещению населения пройдет 8 ноября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители Серова (Свердловская область) 8 ноября услышат вой сирен из-за тренировки региональной системы оповещений. Сообщение об этом появилось на сайте информационного портала «112 Серов». «8 ноября 2022 года будет произведено включение оконечных средств оповещения подачей сигнала „ВНИМАНИЕ ВСЕМ!“. Просим жителей сохранять спокойствие, не прерывать занятий и работ, с пониманием отнестись к проверке системы оповещения», — следует из сообщения на информационном портале. Вой сирен запланирован на утро в 10:40. Проверка будет проходить в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина об отработке мероприятий по гражданской обороне. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге 13 августа внезапно завыли сирены. Жителей Пионерского поселка громкие звуки разбудили в четыре часа ночи.

Жители Серова (Свердловская область) 8 ноября услышат вой сирен из-за тренировки региональной системы оповещений. Сообщение об этом появилось на сайте информационного портала «112 Серов». «8 ноября 2022 года будет произведено включение оконечных средств оповещения подачей сигнала „ВНИМАНИЕ ВСЕМ!“. Просим жителей сохранять спокойствие, не прерывать занятий и работ, с пониманием отнестись к проверке системы оповещения», — следует из сообщения на информационном портале. Вой сирен запланирован на утро в 10:40. Проверка будет проходить в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина об отработке мероприятий по гражданской обороне. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге 13 августа внезапно завыли сирены. Жителей Пионерского поселка громкие звуки разбудили в четыре часа ночи.