В Екатеринбурге через несколько дней завоют сирены

01 октября 2022 в 03:01 Размер текста - 17 +

Таким образом проверят региональную систему оповещения населения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге 5 октября зазвучат сирены. Таким образом проверят региональную систему оповещения населения, сообщили в администрации города. «В среду, 5 октября, в Екатеринбурге зазвучат сирены. Но не нужно паниковать — таким образом будут проверять региональную систему оповещения населения», — пишет Е1.RU со ссылкой на администрацию Екатеринбурга. Проверка будет длиться всего несколько минут. Сначала в период с 10:40 до 10:43 электросирены будут транслировать сигнал «Внимание всем!». Затем с 10:48 до 10:49 будет проверяться прохождение речевой информации на уличном пункте оповещения. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге 13 августа внезапно завыли сирены. Жителей Пионерского поселка громкие звуки разбудили в четыре часа ночи.

В Екатеринбурге 5 октября зазвучат сирены. Таким образом проверят региональную систему оповещения населения, сообщили в администрации города. «В среду, 5 октября, в Екатеринбурге зазвучат сирены. Но не нужно паниковать — таким образом будут проверять региональную систему оповещения населения», — пишет Е1.RU со ссылкой на администрацию Екатеринбурга. Проверка будет длиться всего несколько минут. Сначала в период с 10:40 до 10:43 электросирены будут транслировать сигнал «Внимание всем!». Затем с 10:48 до 10:49 будет проверяться прохождение речевой информации на уличном пункте оповещения. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге 13 августа внезапно завыли сирены. Жителей Пионерского поселка громкие звуки разбудили в четыре часа ночи.