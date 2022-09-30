В Екатеринбурге через несколько дней завоют сирены

В Екатеринбурге 5 октября зазвучат сирены. Таким образом проверят региональную систему оповещения населения, сообщили в администрации города.
«В среду, 5 октября, в Екатеринбурге зазвучат сирены. Но не нужно паниковать — таким образом будут проверять региональную систему оповещения населения», — пишет Е1.RU со ссылкой на администрацию Екатеринбурга.
Проверка будет длиться всего несколько минут. Сначала в период с 10:40 до 10:43 электросирены будут транслировать сигнал «Внимание всем!». Затем с 10:48 до 10:49 будет проверяться прохождение речевой информации на уличном пункте оповещения.
Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге 13 августа внезапно завыли сирены. Жителей Пионерского поселка громкие звуки разбудили в четыре часа ночи.
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