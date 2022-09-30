30 сентября 2022

В Екатеринбурге через несколько дней завоют сирены

© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочий визит Дубровского в Златоуст и Миасс. Челябинск, мчс, рупор, сирена, громкоговоритель, тревога, оповещение
Таким образом проверят региональную систему оповещения населения Фото:

В Екатеринбурге 5 октября зазвучат сирены. Таким образом проверят региональную систему оповещения населения, сообщили в администрации города.

«В среду, 5 октября, в Екатеринбурге зазвучат сирены. Но не нужно паниковать — таким образом будут проверять региональную систему оповещения населения», — пишет Е1.RU со ссылкой на администрацию Екатеринбурга.

Проверка будет длиться всего несколько минут. Сначала в период с 10:40 до 10:43 электросирены будут транслировать сигнал «Внимание всем!». Затем с 10:48 до 10:49 будет проверяться прохождение речевой информации на уличном пункте оповещения.

Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге 13 августа внезапно завыли сирены. Жителей Пионерского поселка громкие звуки разбудили в четыре часа ночи.

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В Екатеринбурге 5 октября зазвучат сирены. Таким образом проверят региональную систему оповещения населения, сообщили в администрации города. «В среду, 5 октября, в Екатеринбурге зазвучат сирены. Но не нужно паниковать — таким образом будут проверять региональную систему оповещения населения», — пишет Е1.RU со ссылкой на администрацию Екатеринбурга. Проверка будет длиться всего несколько минут. Сначала в период с 10:40 до 10:43 электросирены будут транслировать сигнал «Внимание всем!». Затем с 10:48 до 10:49 будет проверяться прохождение речевой информации на уличном пункте оповещения. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге 13 августа внезапно завыли сирены. Жителей Пионерского поселка громкие звуки разбудили в четыре часа ночи.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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