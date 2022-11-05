Пермская спортивная школа отсудила деньги у краевого отделения федерации кикбоксинга

06 ноября 2022 в 07:29 Размер текста - 17 +

Ответчик не платил за аренду помещения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пермская спортивная школа олимпийского резерва отсудила у краевого отделения федерации кикбоксинга России около миллиона рублей за аренду помещения. Об этом сообщается на сайте Пермского арбитражного суда. «Спортивная школа олимпийского резерва обратилась в арбитражный суд с иском к краевому отделению федерации кикбоксинга России. Ответчик занимал помещения в здании школы кикбоксинга, но не заплатил за аренду. Истец просит взыскать с ответчика 944 401 рубль за неосновательное обогащение», — говорится в документе. Ответчик не явился на судебное заседание, что не препятствовало рассмотрению дела. Суд решил удовлетворить исковые требования и взыскать с краевого отделения федерации кикбоксинга России 944 401 рубль, а также оплату госпошлины в размере 21 888 рублей.

Пермская спортивная школа олимпийского резерва отсудила у краевого отделения федерации кикбоксинга России около миллиона рублей за аренду помещения. Об этом сообщается на сайте Пермского арбитражного суда. «Спортивная школа олимпийского резерва обратилась в арбитражный суд с иском к краевому отделению федерации кикбоксинга России. Ответчик занимал помещения в здании школы кикбоксинга, но не заплатил за аренду. Истец просит взыскать с ответчика 944 401 рубль за неосновательное обогащение», — говорится в документе. Ответчик не явился на судебное заседание, что не препятствовало рассмотрению дела. Суд решил удовлетворить исковые требования и взыскать с краевого отделения федерации кикбоксинга России 944 401 рубль, а также оплату госпошлины в размере 21 888 рублей.