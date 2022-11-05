05 ноября 2022
04 ноября 2022
03 ноября 2022

Пермская спортивная школа отсудила деньги у краевого отделения федерации кикбоксинга

© Служба новостей «URA.RU»
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Ответчик не платил за аренду помещения Фото:

Пермская спортивная школа олимпийского резерва отсудила у краевого отделения федерации кикбоксинга России около миллиона рублей за аренду помещения. Об этом сообщается на сайте Пермского арбитражного суда.

«Спортивная школа олимпийского резерва обратилась в арбитражный суд с иском к краевому отделению федерации кикбоксинга России. Ответчик занимал помещения в здании школы кикбоксинга, но не заплатил за аренду. Истец просит взыскать с ответчика 944 401 рубль за неосновательное обогащение», — говорится в документе.

Ответчик не явился на судебное заседание, что не препятствовало рассмотрению дела. Суд решил удовлетворить исковые требования и взыскать с краевого отделения федерации кикбоксинга России 944 401 рубль, а также оплату госпошлины в размере 21 888 рублей.

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Пермская спортивная школа олимпийского резерва отсудила у краевого отделения федерации кикбоксинга России около миллиона рублей за аренду помещения. Об этом сообщается на сайте Пермского арбитражного суда. «Спортивная школа олимпийского резерва обратилась в арбитражный суд с иском к краевому отделению федерации кикбоксинга России. Ответчик занимал помещения в здании школы кикбоксинга, но не заплатил за аренду. Истец просит взыскать с ответчика 944 401 рубль за неосновательное обогащение», — говорится в документе. Ответчик не явился на судебное заседание, что не препятствовало рассмотрению дела. Суд решил удовлетворить исковые требования и взыскать с краевого отделения федерации кикбоксинга России 944 401 рубль, а также оплату госпошлины в размере 21 888 рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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