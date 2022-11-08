Зеленский в видеообращении не стал требовать у России возвращения к границам 1991 года

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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, зеленский владимир
Зеленский впервые с начала СВО в своем обращении не сказал про возвращение к границам 1991 года Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении впервые с начала спецоперации не стал требовать у Москвы вернуться к границам 1991 года. Украинский лидер опубликовал обращение в своем telegram-канале.

«По фронту наши войска находятся в состоянии активной обороны. <…> Спасибо всем нашим партнерам, которые помогают нам», — сказал Зеленский, не упоминая про возвращение к границам 1991 года.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. В ходе спецоперации под контроль союзных сил перешли Херсонская и большая часть Запорожской области. Советник министра обороны США, полковник Дуглас Макгрегор заявлял, что Украина не сможет вернуть потерянные территории и восстановить свои прежние границы. По мнению обозревателя немецкой газеты Welt Кристофа Шильца, Киеву следует принять «горькую правду» о потере Донбасса в ближайшее время и бесперспективности попыток наступления на Херсон. Глава Крыма Аксенов заявил, что Украина никогда не вернется к границам 1991 года.

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Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении впервые с начала спецоперации не стал требовать у Москвы вернуться к границам 1991 года. Украинский лидер опубликовал обращение в своем telegram-канале. «По фронту наши войска находятся в состоянии активной обороны. <…> Спасибо всем нашим партнерам, которые помогают нам», — сказал Зеленский, не упоминая про возвращение к границам 1991 года. Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. В ходе спецоперации под контроль союзных сил перешли Херсонская и большая часть Запорожской области. Советник министра обороны США, полковник Дуглас Макгрегор заявлял, что Украина не сможет вернуть потерянные территории и восстановить свои прежние границы. По мнению обозревателя немецкой газеты Welt Кристофа Шильца, Киеву следует принять «горькую правду» о потере Донбасса в ближайшее время и бесперспективности попыток наступления на Херсон. Глава Крыма Аксенов заявил, что Украина никогда не вернется к границам 1991 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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