Доброволец из ЯНАО передал личный автомобиль в зону СВО. Фото

08 ноября 2022 в 06:17 Размер текста - 17 +

Автомобиль добровольца отправится в зону СВО (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Доброволец из Салехарда (ЯНАО) передал собственный автомобиль УАЗ Патриот для нужд армии. Об этом сообщили на официальном telegram-канале администрации Салехарда. «УАЗ „Патриот“ направляется в пункт подготовки ямальцев в Тюмени. Известие о том, что будет предоставлен автомобиль было настолько неожиданным и приятным, что груз собрали в экстренном порядке. Спасибо волонтерам и всем неравнодушным жителям столицы», — рассказала советник главы администрации Салехарда Лариса Евдокимова. Доброволец, сделавший такой ценный вклад для нужд солдат, проходит подготовку в Тюмени. Транспортировкой автомобиля займется волонтер из Салехарда Сергей. Вместе с автомобилем отправляется и груз для мобилизованных. Бойцы получат термобелье, теплые носки и другие необходимые вещи. Ранее URA.RU рассказывало, что активист из Надыма Игорь Заборовский просит ямальцев помочь собрать средства для восстановления дома земляков, живущих на Донбассе. Дом пенсионеров разрушен в результате обстрелов ВСУ. Вместе с автомобилем будет отправлены посылки для мобилизованных солдат telegram-канал Администрации Салехарда

Доброволец из Салехарда (ЯНАО) передал собственный автомобиль УАЗ Патриот для нужд армии. Об этом сообщили на официальном telegram-канале администрации Салехарда. «УАЗ „Патриот“ направляется в пункт подготовки ямальцев в Тюмени. Известие о том, что будет предоставлен автомобиль было настолько неожиданным и приятным, что груз собрали в экстренном порядке. Спасибо волонтерам и всем неравнодушным жителям столицы», — рассказала советник главы администрации Салехарда Лариса Евдокимова. Доброволец, сделавший такой ценный вклад для нужд солдат, проходит подготовку в Тюмени. Транспортировкой автомобиля займется волонтер из Салехарда Сергей. Вместе с автомобилем отправляется и груз для мобилизованных. Бойцы получат термобелье, теплые носки и другие необходимые вещи. Ранее URA.RU рассказывало, что активист из Надыма Игорь Заборовский просит ямальцев помочь собрать средства для восстановления дома земляков, живущих на Донбассе. Дом пенсионеров разрушен в результате обстрелов ВСУ.