Доброволец из ЯНАО передал личный автомобиль в зону СВО. Фото

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Контрольно-пропускной пункт «Звериноголовское». Звериноголовский район. , уаз, уаз патриот
Автомобиль добровольца отправится в зону СВО (архивное фото) Фото:
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Мобилизация в России

Доброволец из Салехарда (ЯНАО) передал собственный автомобиль УАЗ Патриот для нужд армии. Об этом сообщили на официальном telegram-канале администрации Салехарда.

«УАЗ „Патриот“ направляется в пункт подготовки ямальцев в Тюмени. Известие о том, что будет предоставлен автомобиль было настолько неожиданным и приятным, что груз собрали в экстренном порядке. Спасибо волонтерам и всем неравнодушным жителям столицы», — рассказала советник главы администрации Салехарда Лариса Евдокимова.

Доброволец, сделавший такой ценный вклад для нужд солдат, проходит подготовку в Тюмени. Транспортировкой автомобиля займется волонтер из Салехарда Сергей.

Вместе с автомобилем отправляется и груз для мобилизованных. Бойцы получат термобелье, теплые носки и другие необходимые вещи.

Ранее URA.RU рассказывало, что активист из Надыма Игорь Заборовский просит ямальцев помочь собрать средства для восстановления дома земляков, живущих на Донбассе. Дом пенсионеров разрушен в результате обстрелов ВСУ.

Вместе с автомобилем будет отправлены посылки для мобилизованных солдат
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Доброволец из Салехарда (ЯНАО) передал собственный автомобиль УАЗ Патриот для нужд армии. Об этом сообщили на официальном telegram-канале администрации Салехарда. «УАЗ „Патриот“ направляется в пункт подготовки ямальцев в Тюмени. Известие о том, что будет предоставлен автомобиль было настолько неожиданным и приятным, что груз собрали в экстренном порядке. Спасибо волонтерам и всем неравнодушным жителям столицы», — рассказала советник главы администрации Салехарда Лариса Евдокимова. Доброволец, сделавший такой ценный вклад для нужд солдат, проходит подготовку в Тюмени. Транспортировкой автомобиля займется волонтер из Салехарда Сергей. Вместе с автомобилем отправляется и груз для мобилизованных. Бойцы получат термобелье, теплые носки и другие необходимые вещи. Ранее URA.RU рассказывало, что активист из Надыма Игорь Заборовский просит ямальцев помочь собрать средства для восстановления дома земляков, живущих на Донбассе. Дом пенсионеров разрушен в результате обстрелов ВСУ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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