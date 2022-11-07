В ХМАО главного завхоза окружного МВД отправят под суд за взятки

Общая сумма взяток превысила 5,8 млн рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В ХМАО начальника окружного Центра хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России отправят под суд за взяточничество. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре ХМАО.

«Прокурор автономного округа утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении начальника федерального казенного учреждения „Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по ХМАО-Югре“. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки), ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)», — говорится в сообщении ведомства.

По версии следствия, руководитель получал деньги от предпринимателя с 2016 по 2021. В обмен он помогал в заключении госконтрактов, а также во время приемки и оплаты услуг, которые в том числе фактически не оказывались. Общая сумма взяток превысила 5,8 млн рублей. «Кроме того, обвиняемый совершил растрату вверенных ему денежных средств в размере более 3 миллионов рублей путем организации оплаты за фактически не оказанные в рамках исполнения государственных контрактов услуги по уборке помещений объектов органов внутренних дел и прилегающих к ним территорий», — добавили в ведомстве.

Ранее URA.RU рассказывало, что в суд ХМАО направлено уголовное дело в отношении директора филиала федерального государственного унитарного предприятия «Паспортно-визовый сервис» МВД РФ Натальи Павловой. Она обвиняется в получении взятки в крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями.