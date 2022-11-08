08 ноября 2022

В Перми мужчина выпал с 15-го этажа

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Фото с места событий - стрельбы в школе № 15. Шадринск, следственный комитет россии
Сейчас следователи проводят проверку Фото:

В Перми 9 ноября около дома по улице Геранала Черняховского очевидцы обнаружили труп мужчины. По данным источника URA.RU мужчина выпал из окна.

«Мужчина выпал с 15-го этажа. До прозошедшего он отмечал рождение сына, употреблял алкогольные напитки. Возможно, был в конфликте с супругой», — сообщил источник агентства.

URA.RU отправили запрос в СУ СКР по Пермскому краю. В следственном комитете сообщили URA.RU, что по факту обнаружения тела проводится проверка.

Накануне агентство сообщало, что в Перми у Дворца спорта «Молот» обнаружили тело. Причиной смерти стал приступ эпилепсии.

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В Перми 9 ноября около дома по улице Геранала Черняховского очевидцы обнаружили труп мужчины. По данным источника URA.RU мужчина выпал из окна. «Мужчина выпал с 15-го этажа. До прозошедшего он отмечал рождение сына, употреблял алкогольные напитки. Возможно, был в конфликте с супругой», — сообщил источник агентства. URA.RU отправили запрос в СУ СКР по Пермскому краю. В следственном комитете сообщили URA.RU, что по факту обнаружения тела проводится проверка. Накануне агентство сообщало, что в Перми у Дворца спорта «Молот» обнаружили тело. Причиной смерти стал приступ эпилепсии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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