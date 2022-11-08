В Перми мужчина выпал с 15-го этажа

09 ноября 2022 в 18:50 Размер текста - 17 +

Сейчас следователи проводят проверку Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Перми 9 ноября около дома по улице Геранала Черняховского очевидцы обнаружили труп мужчины. По данным источника URA.RU мужчина выпал из окна. «Мужчина выпал с 15-го этажа. До прозошедшего он отмечал рождение сына, употреблял алкогольные напитки. Возможно, был в конфликте с супругой», — сообщил источник агентства. URA.RU отправили запрос в СУ СКР по Пермскому краю. В следственном комитете сообщили URA.RU, что по факту обнаружения тела проводится проверка. Накануне агентство сообщало, что в Перми у Дворца спорта «Молот» обнаружили тело. Причиной смерти стал приступ эпилепсии.

В Перми 9 ноября около дома по улице Геранала Черняховского очевидцы обнаружили труп мужчины. По данным источника URA.RU мужчина выпал из окна. «Мужчина выпал с 15-го этажа. До прозошедшего он отмечал рождение сына, употреблял алкогольные напитки. Возможно, был в конфликте с супругой», — сообщил источник агентства. URA.RU отправили запрос в СУ СКР по Пермскому краю. В следственном комитете сообщили URA.RU, что по факту обнаружения тела проводится проверка. Накануне агентство сообщало, что в Перми у Дворца спорта «Молот» обнаружили тело. Причиной смерти стал приступ эпилепсии.