В Перми мужчина выпал с 15-го этажа

Сейчас следователи проводят проверку
В Перми 9 ноября около дома по улице Геранала Черняховского очевидцы обнаружили труп мужчины. По данным источника URA.RU мужчина выпал из окна.
«Мужчина выпал с 15-го этажа. До прозошедшего он отмечал рождение сына, употреблял алкогольные напитки. Возможно, был в конфликте с супругой», — сообщил источник агентства.
URA.RU отправили запрос в СУ СКР по Пермскому краю. В следственном комитете сообщили URA.RU, что по факту обнаружения тела проводится проверка.
Накануне агентство сообщало, что в Перми у Дворца спорта «Молот» обнаружили тело. Причиной смерти стал приступ эпилепсии.
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